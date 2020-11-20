Тимур Хакимов: «Стать членом ТПП РБ теперь можно бесплатно»

Эти меры направлены на консолидацию делового сообщества и помощь бизнесу. Поддержка общественных объединений особенно необходима индивидуальным предпринимателям и микропредприятиям. Экономическая ситуация сегодня показала, что в большинстве своем эти организации не имели «подушки безопасности» и не смогли полностью восстановиться после снятия режима самоизоляции, а сегодня многих накрыла вторая волна пандемии, поделился Тимур Хакимов.