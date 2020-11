Тимур Хакимов: «Стать членом ТПП РБ теперь можно бесплатно»

Сегодня, 20 ноября, стало известно, что Торгово-промышленная палата Башкирии установила мораторий на вступительные и членские взносы до конца года. Под действие моратория попадают предприятия, подавшие документы до 31 декабря 2020 года.

Как сообщили Mkset в ТПП РБ, решение принято для поддержки региональных предпринимателей в связи с экономической ситуацией в период распространения коронавируса. Эти меры направлены на консолидацию делового сообщества и помощь бизнесу. Поддержка общественных объединений особенно необходима индивидуальным предпринимателям и микропредприятиям. Экономическая ситуация сегодня показала, что в большинстве своем эти организации не имели «подушки безопасности» и не смогли полностью восстановиться после снятия режима самоизоляции, а сегодня многих накрыла вторая волна пандемии, поделился Тимур Хакимов. Таким образом до конца 2020 года для предприятий республики будет действовать льготный порядок вступления в палату — вступительный и членский взносы в этом году оплачивать не нужно. Комплекс возможностей ТПП РБ включает более 300 видов услуг по 15 основным направлениям: экспертиза, сертификация, оценка, поддержка внешнеэкономической деятельности, сопровождение инвестиционных проектов, третейское разбирательство и медиация, организация деловых мероприятий, деловое образование, информационно-рекламные и аналитические услуги. Вступая в члены ТПП РБ организация автоматически становится членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Документом, подтверждающим членство в ТПП РБ и ТПП РФ, является сертификат с индивидуальным кодом доступа, который выдается после проверки документов компании в Москве. С помощью индивидуального кода все предприятия - члены ТПП РБ получают доступ к программам на http://tpprb.ru/. ТПП РБ входит во всемирную систему торгово-промышленных палат. Членский взнос начинается от 5000 рублей и зависит от количества сотрудников, что по сравнению с палатами других стран не существенно, особенно если учесть возможности, которые предприятия республики могут получить в ТПП РБ, сообщили в Торгово-промышленной палате РБ. Подать заявление можно на сайте ТПП РБ: http://tpprb.ru/ru/membership/#poryadok-vstupleniya-v-tpp.

