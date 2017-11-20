Почему в Башкирии население просит поднять тарифы на воду

На вопросы Медиакорсети ответила председатель госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк.

Недофинансирование водоканалов из-за регулирования тарифов начало приводить к банкротствам, например, в Бирске. А между тем износ сетей и канализации растёт. Не все понимают, почему за кубометр холодной воды в Туймазинском районе платят 26,42 рубля, в новостройке «Миловский парк» – 96 рублей, а в некоторых поселках – 3-5 рублей.

– Почему некоторые водоканалы сидят на «голодном пайке»? – спросили мы у председателя госкомитета РБ по тарифам Светланы Бурдюк. – В Туймазинском и некоторых других районах республики тарифы на воду одни из самых низких. Коммунальщики в трудном положении. Советы бывших поселков Кандры, Серафимовский, Нижнетроицкий, Верхнетроицкий, Дуслык совместно с жителями приняли решение об индексировании в сторону увеличения тарифов коммунальных предприятий ООО «Водомонтаж-комплект», «Тепловик», «Туймазинские тепловые сети». Есть письма, где люди, особенно застройщики ИЖС, просят поднять тарифы...

– Несколько лет назад страна отказалась от перекрестного субсидирования ЖКУ, когда промпредприятия, государство, образно говоря, доплачивали за население ресурсовикам, - говорит Светлана Бурдюк. - Быстро увеличить долю собственников квартир в оплате коммунальных услуг нельзя, и государство в качестве социальной меры ограничивает рост цен на ресурсы.

Некоторые районы сейчас просят увеличить тарифы на 12,8%. Однако Москва при официальной инфляции в 4 процента уже утвердила совокупный норматив роста тарифов в октябре нынешнего года по Башкортостану в размере 8,4%. Коммунальщикам компенсируются 5 процентов роста стоимости электроэнергии, 3,4 процента – газа. По федеральным требованиям, увеличивать тарифы комитет может только в случаях действия концессионных соглашений в районах и наличии инвестиционных программ (модернизация, реконструкция, замена ветхих сетей и т. д.) как для старых, так и для новых коммунальных предприятий. Однако немало заявок на индексацию, и по сути - роста тарифов для населения, отклоняется из-за отсутствия или неправильного экономического обоснования затрат. Для Туймазинского района в совокупном индексе 8,4% тарифы на водоснабжение и водоотведение могут быть проиндексированы во втором полугодии 2018 года на 10-12 процентов.

В соответствующем поручении правительства России, сказано, что если коммунальные предприятия не могут рассчитаться, например, за электроэнергию и по другим расходам, тогда глава региона готовит письмо в федеральную антимонопольную службу. К решениям местных советов обязательно прилагается экономическое обоснование повышения тарифов. Только тогда такой рост будет узаконен. 22 района Башкирии уже заявили о необходимом индексировании тарифов (в сторону увеличения), подготовили соответствующие экономические обоснование и расчетные шаблоны по ним уже утверждены.

– Почему так разнятся тарифы в разных районах? Это нормально?

– В республике 841 муниципальное образование имеет коммунальную инфраструктуру. Даже в границах одного поселения сложно регулировать тарифы на воду. Потому что в одном поселении старый водозабор, в другом – новый, с новыми сетями. В некоторых муниципальных образованиях вода из резервуаров подаётся сверху, без затрат на электроэнергию, там реконструированы водопроводы, и кубометр воды обходится населению лишь в несколько рублей. В другой ситуации тарифы могут быть значительно выше. Например, в проблемный массив застройки «Миловский парк» под Уфой пришёл новый инвестор, он вложился в коммунальную инфраструктуру, и там собственники будут платить 96 рублей за кубометр воды.

– Люди спрашивают в «Водоканале»: «Почему у вас в одних и тех же местах водопровода порывы? Где новые очистные сооружения? Увеличьте свои низкие тарифы». А коммунальщики не могут.

– Правительство республики в курсе, что водоснабжение недофинансировано и износ сетей высок. Между тем, в общей стоимости всех ЖКУ плата за доставку воды едва доходит до 10 процентов. Мы третий год ускоренными темпами повышаем индексирование платы за водоотведение и водоснабжение. В настоящее время были подтянуты тарифы большинства коммунальных предприятий республики, но в Туймазинском районе проблема еще остаётся. В Бирске, где обанкротилось предприятие, отвечающее за водоснабжение, заключено концессионное соглашение с инвестором «Башкоммунводоканал». После соответствующего решения депутатов водный тариф проиндексирован на 14,8 процента. Когда ситуация там нормализуется, тариф будет снижен до 4 процентов, и население с этим согласно. В таких концессиях одной из сторон является правительство республики, гарантирующее установку экономически обоснованных тарифов, либо компенсацию выпадающих доходов коммунальщиков. Пока в Башкортостане заключено два подобных соглашения. Комитет учитывает при индексации расходы водоканалов на текущую деятельность, но на модернизацию мощностей и сетей средств пока не хватает. Вторым источником пополнения средств на развитие инфраструктуры для водоканалов может стать индексация тарифа на технологическое подключение к сетям. Для энергосбытовиков данный тариф жестко регламентирован. У организаций водоснабжения по методике ценообразования этой услуги возникает много вопросов, и она сейчас отрабатывается.

- Подчеркну, что в случае появления в любом районе крупного инвестора, который готов вложиться в реконструкцию сетей, экономически обоснует рост тарифов на водоснабжение, то они могут быть проиндексированы с повышающим коэффициентом, – отметила Светлана Николаевна.

Инфраструктура водоснабжения и водоотведение всей республики сегодня находятся не в лучшем состоянии. Потому что установленные тарифы не учитывают степень изношенности водопроводной сети и канализации, которая сегодня по Туймазинскому району составляет 85%. В стоимость доставки воды потребителям не входят так называемые выпадающие доходы. Сегодня они составляют несколько сотен миллионов рублей. В числе прочих трудностей это осложняет взаимоотношения с поставщиком энергоресурсов вплоть до судов и отключения электричества. Тем не менее с ООО «Туймазыводоканал» никто не снимал обязанность увеличения надёжности объектов первой очереди (водоотведение и водоснабжение). Её обеспечение заложено лишь в части действующего тарифа по водоснабжению.

– С июля нынешнего года законом введено составление и выполнение специальной инвестиционной программы по капитальному ремонту сетей и подготовки объектов к зиме, – рассказывает главный инженер предприятия Дамир Латыпов. – За полгода на ремонт изношенной инфраструктуры района будет направлено около 4 миллионов рублей. Что значит эта цифра? Скажу, что в 2016 году сумма выпадающих доходов приблизилась к 100 миллионам рублей. Для повышения темпов капремонта необходимо направлять на него не меньше 25 миллионов рублей в год. Всего в 2017 году у нас заменено 2969 метров сетей и канализации, проводились планово-предупредительные работы по ремонту запорной арматуры (82 задвижки). Заменены 16 насосных агрегатов, 10 пожарных гидрантов. Отремонтированы 212 водопроводных и канализационных колодцев.

Инвестиции в ЖКХ деньги долгие и неблагодарные

Депутат Госдумы от Башкирии, занимавший ранее должности мэра Уфы и министра ЖКХ Башкирии, Павел Качкаев сообщал в СМИ, что модернизация ЖКХ обсуждается сегодня на высоком уровне. По подсчетам правительства, в год для поддержания нормальной деятельности ЖКХ нужно привлекать около 500 млрд рублей. Это нереально, потому что весь портфель инвестиций в этой сфере республики составляет порядка 300 млрд рублей.

- Почему «Росводоканал» вложил более 400 миллиардов рублей в модернизацию водоснабжения Иркутска, Челябинска и других городов, а в нашей республике привлечь инвесторов сложно? – обратился я к туймазинским коммунальщикам.