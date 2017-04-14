Кармановская ГРЭС: Люди, энергия, тепло, вода и рыбы

Политобозреватель «Медиакорсети» побывал на самой мощной конденсационной тепловой электрической станции в Башкирии – Кармановской ГРЭС.

Раннее утро, рядом с главным офисом Башкирской генерирующей компании (БГК) мы загружаемся в микроавтобус. Сотрудник управления по связям с общественностью БГК Ильшат Зиганшин дает краткий инструктаж и мы отправляемся в дорогу. 3,5 часа в пути и вот она Кармановская ГРЭС. Здесь к нашей группе журналистов, приехавших из Уфы, присоединяются коллеги из Нефтекамска.

Строгий пост охраны – объект то режимный, после вкусного завтрака с обалденным и свежим хлебом в рабочей столовой в зале для конференций нас встречает директор ГРЭС Юрий Ковалев. Из его рассказа мы узнаем, что Кармановская ГРЭС была спроектирована и построена на северо-западе Башкортостана с целью использования в качестве топлива местной высокосернистой нефти. Пусковой комплекс первого из шести блоков введен в работу в декабре 1968 года. В дальнейшем, вводя ежегодно по одному блоку мощностью 300 МВт, электростанция в 1973 году стала самой мощной в Башкортостане. В составе электростанции шесть блоков, каждый из которых состоит из парового котла производительностью 950 тонн пара в час и турбоагрегата мощностью 300 МВт.

Юрий Ковалев работает на станции с 1992 года и прошел на ней все участки. Он с гордостью рассказывает, что в 2018 году Кармановская ГРЭС отмети свой полувековой юбилей, в свое время это была всесоюзная стройка. На ней одновременно работало до 15 тысяч человек. Сегодня на станции 620 специалистов разного уровня. Конечно, приходится проводить оптимизацию рабочих кадров. Ежегодно ротация составляет около 70 человек.

- Сегодня на рынке электроэнергии жесткая конкуренция и чтобы ее выдержать нужна модернизация оборудования. Ежегодно на инвестиции мы направляем около полумиллиарда рублей. Мы не атомная электростанция, где малы затраты на топливо. Хотя мы как и другие наши коллеги ощущаем снижение потребления электроэнергии. В первую очередь это связано с тем, что меньше ее стали потреблять промышленные предприятия,

- рассказывает Юрий Ковалев.

С нами проводят инструктаж по технике безопасности, объясняют, где и как можно ходить и приглашают в самое сердце станции. Перед этим мы разбираем каски, попутно узнав, что раньше каски белого цвета предназначались для руководящего состава; красные - для мастеров, прорабов, инженерно-технических работников; желтые и оранжевые - для рабочих и младшего обслуживающего персонала. Юрий Борисович в ответ на это усмехается и говорит, что сейчас уже на это никто не обращает внимания. Но я на всякий случай надеваю белую каску, и вся наша журналистская братия отправляется вслед за директором в центральную диспетчерскую. Здесь царит тишина и покой. Нас встречает начальник смены станции Кармановской ГРЭС Андрей Балдин.

Именно он полностью отвечает за то, как работает станция – фактически «ночной» директор. Андрей рассказывает, что в диспетчерской ведется полный контроль за всеми службами станции, хотя бывают, конечно, и внештатные ситуации. Но с ними на ГРЭС справляются быстро, безопасность здесь превыше всего. Пока мы фотографируем различные модули диспетчерской коллега Андрея нас предупреждает, чтобы мы ненароком не нажали на какую - нибудь кнопку. Переглядываясь с коллегой Стасом Шаховым, отходим подальше от красных кнопок.

Всю мощь Кармановской ГРЭС мы с коллегами журналистами ощутили на себе, когда нас директор станции провел в огромный зал, где находятся паровые котлы и турбоагреграты. Представьте стандартную девятиэтажку высотой 40 метров. Это и есть один паровой котел станции. Сильный шум – мы практически не слышим друг друга, высокая температура – как в натопленном предбаннике и вибрация – ощущения не из самых приятных.

Но прекрасно понимаешь, что именно так здесь вырабатывается электроэнергия, которая затем поступает всем потребителям. Юрий Ковалев просит нас еще раз быть предельно осторожными и аккуратными. Хотя для многих коллег – это напоминание излишне. Нам уже рассказали, что вода, нагретая в котлах до температуры 545 градусов Цельсия, с давлением 255 атм. подаётся в турбину, где передаёт свою энергию турбине, вращающей ротор генератора. Если что, мало не покажется.

Перебивая шум турбин, директор станции пытается рассказать нам о технических характеристиках. Но даже без этих цифр понятно, какой мощью обладает каждый из шести блоков. Молодые девушки коллеги делаю селфи на фоне турбин и котлов (куда же без этого) и мы с облегчением выходим на свежий воздух.

Здесь возвышаются три дымовые трубы электростанции, которые достигают высоты 180, 250 и 270 метров соответственно. Наш путь лежит в бомбоубежище станции, напомню на всякий случай еще раз, что объект режимный.

Марат Давлетгареев мастер ЦТО, который является ответственным за содержание защитных сооружений Кармановской ГРЭС, рассказывает, что бомбоубежище выдержит ядерный удар любой мощности. Здесь может расположится весь персонал станции, оборудованы спальные места, есть склад для продуктов питания, вода и другие условия. Подземное сооружение рассчитано на 48 - часовое пребывание. На что одна из молодых коллег восклицает: Да лучше уж сразу, все равно двое суток ничего не решать. Как потом мне скажет мой давний друг и товарищ Гюзель Ибрагимова из издания «Аиф – Башкортостан» «молодая она еще, в ней юношеский максимализм играет».

Дальше наш путь лежит на очистные сооружения станции. Именно сюда направляются все производственные сточные воды. Как нам рассказал начальник химического цеха Олег Паненко, они усредняются по составу, осветляются, очищаются и далее направляются в систему технического водоснабжения Кармановской ГРЭС. Шламы и осадки остаются и накапливаются в секциях шламоотвала.

Отведение очищенных сточных вод биологических очистных сооружений (БОС) производится в реку Буй. Качество очистки сточных вод таково, что многие показатели лучше, чем в питьевой воде. Комплекс БОС оснащён системой управления и отображения информации по всем ступеням очистки. По составу и концентрации эти воды практически идентичны воде водохранилища, а по некоторым показателям даже чище, поэтому отрицательного влияния на состояние водного объекта сбрасываемые сточные воды не оказывают.

А еще здесь живут рыбы. По словам инженера химического цеха ГРЭС Розалии Давлетовой, рыб на очистных сооружениях запустили из интереса. Но в итоге поняли, что рыбы съедают водоросли со стенок, и служат индикатором чистоты. Задаем Розалии невинный вопрос - А есть этих карпов можно?

- Нас часто об этом спрашивают, - улыбается инженер, - вот вы своих домашних животных в пищу употребляете? Для нас они те же домашние животные, кроме того, и часть эксперимента. Мы намеренно не трогаем их, и со временем поняли, что численность популяции не увеличивается, поскольку они живут в режиме саморегуляции.

Нам также рассказывают, что Кармановское водохранилище, которое является своего рода прудом охладителем и источником водоснабжения станции ( только в 2016 году для восполнения потерь пара и конденсата использовано около 1 млн. кубометров исходной воды водохранилища)ежегодно зарыбляют. Для этого, по словам инженера лаборатории охраны природы Кармановской ГРЭС Юлии Кузнецовой, Для зарыбления используется молодь белого амура и толстолобика средней навеской 50 г. И ежегодно необходимо в среднем около 2,5 тонн мальков ежегодно.

Все – таки Кармановскую ГРЭС не случайно называют «флагманом башкирской энергосистемы». На ее долю приходится около 40 процентов электроэнергии, вырабатываемой Башкирской генерирующей компанией (БГК). Кроме того, этот самый крупный филиал БГК занимает второе место по экономичности производства среди российских станций с аналогичным оборудованием.

В свое время в состав ГРЭС входил и Кармановский рыбхоз. Он был основан в 1980 году и на сегодняшний день является самым крупным в России индустриальным рыбным хозяйством.

- Объем выращивания рыбы достигает рекордных показателей — 1000-1200 т карпа, 100-150 т осетровых, 100-150 т форелиТакже осуществляется разведение других видов рыб: золотая форель, белый амур, американский сом и толстолобик, - рассказывает нам заместитель генерального директора рыбхоза Нина Вдовина. По – хозяйски она нам показывает садки, где выращивают несколько пород осетровых — ленский, байкальский, русский, амурский, бестер и стерлядь. А еще здесь живут лошади, кабаны и собаки, которые охраняют столь ценный продукт питания от непрошеных гостей.

А завершается наш пресс – тур прекрасной прогулкой по Кармановскому водохранилищу. Хотя не на шутку разыгравшийся ветер мог сорвать планы организаторов тура. Но капитан Василий сказав, что его посудине такие ветры не страшны, приглашает нас на борт своего прогулочного катера, и мы отправляемся на водную прогулку. Водоем вытянут с запада на восток; в длину достигает 15 км, а его ширина колеблется в пределах 3,5 км. Общая площадь зеркала 35 квадратных километров.