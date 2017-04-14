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Кармановская ГРЭС: Люди, энергия, тепло, вода и рыбы
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Кармановская ГРЭС: Люди, энергия, тепло, вода и рыбы
Сегодня, 05:47ЭкономикаАзат ГиззатуллинФото: Азат Гиззатуллин
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