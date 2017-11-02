В Башкирии горожане попали в «черный список» из-за водоканала-банкрота

Медиакорсеть выяснила, можно ли доверить частному бизнесу такое важное дело, как водоснабжение и водоотведение.

Платили за воду, а оказались должны!

Неожиданной проблемой для жителей Бирска и Бирского района обернулось недавнее банкротство компании «Водоканалстройсервис». Потребители воды из городского водопровода в одночасье попали в категорию должников из-за того, что продолжали перечислять плату за пользование водой на прежние реквизиты предприятия, которое юридически прекратило существовать. Об этой истории рассказала компания РИК-ТВ.

Дело в том, что прежнее предприятие, которое занималось в Бирске водоснабжением и водоотведением, было признано банкротом. Теперь его место заняла другая фирма – БФ ОАО «Башкоммунводоканал». А августе и сентябре горожане получили квитанции с отметками о накопившемся долге за воду. Когда начали разбираться, оказалось, что люди были не в курсе об изменении банковских реквизитов водоснабжающей организации и продолжали отправлять платежи на старый счет фирмы, которой уже не было.

Новый директор компании Ильгам Шариянов, когда понял масштаб проблемы, стал сам принимать горожан, пострадавших от данной путаницы, и давать им разъяснения, для освещения ситуации привлекли СМИ.

- Мы постараемся отладить систему платежей по новым реквизитам и разобраться с платежами, ушедшими на старый счет, - заверил Ильгам Шариянов. – Скорее всего, этот процесс затянется до Нового года. Призываю потребителей относиться к внесению платежей со всей серьезностью и обязательно уточнять правильность реквизитов.

Изучением ситуации в Бирске займутся специалисты. Между тем, как стало известно Медиакорсети, на сегодняшний день в Башкирии все водопроводные сети находятся в муниципальной собственности. При этом мониторинг ситуации в городах и районах республики показывает, что довольно часто среди компаний, отвечающих за водоснабжение и водоотведение, значатся предприятия с частной формой собственности – ОАО или ООО. Были и отрицательные примеры.

На частной воде

Например, в 2011 году было возбуждено уголовное дело в городе Сибае в отношении бывшего руководителя муниципального предприятия «Водоканал» Ганея Шангеева. Следствие считало, что Шангеев с помощью бывшего мэра Сибая Айдара Халикова, передал имущество водоканала в управление ЖКХ города. После этого это имущество перешло в собственность самого Шангеева, который учредил и возглавил фирму «Водосбыт». Общая стоимость оценивалась в 82 млн руб. Подобная история была в Баймаке, Благовещенске, Салавате. В Стерлитамаке же предотвратить похожую историю помогло вмешательство мэра.

При этом, как пояснили Медиакорсети в министерстве ЖКХ республики, сам по себе факт присутствия компании с частной формой собственности в числе предприятий, ведающих теми или иными объектами ЖКХ, не должен вызывать нарекания.

- В этом нет ничего странного. Этим фирмам коммунальные сети переданы в аренду, это предусмотрено законом, - пояснила Медиакорсети руководитель отдела реформирования и перспективного развития ЖКХ Министерства ЖКХ РБ Елена Соколова. – Насколько хорошо они будут распоряжаться этим хозяйством, должны контролировать муниципалитеты и в случае появления серьезных претензий к работе данных компаний вмешиваться вплоть до прекращения договора аренды.

Тарифы на злобу дня

Как бы ни ворчали жители Башкирии по поводу тарифов на жилищно-коммунальные услуги, в сравнении с другими регионами все-таки ситуация в Башкирии далеко не так плачевна.

- Я бы не сказал что у нас в Башкирии самые большие или самые низкие тарифы, мы находимся где-то посредине федерального рейтинга. Другое дело, что там есть еще достаточно много возможностей эти тарифы оптимизировать, - пояснил Медиакорсети по этому поводу депутат Госдумы РФ от Башкирии, занимавший ранее должности мэра Уфы и министра ЖКХ Башкирии Павел Качкаев. – Я считаю, что увеличение тарифов должно быть, прежде всего, обоснованным и своевременным. И один из главных показателей в этом процессе – финансово-экономическая целесообразность, чтобы после повышения тарифов потребители, имеющие скромные доходы, не перешли в категорию субсидируемых, поскольку они не смогут справляться с такой финансовой нагрузкой.

По словам Павла Качкаева, вопрос о модернизации ЖКХ обсуждается сегодня на самом высоком уровне. По подсчетам правительства, в год для поддержания нормальной деятельности сферы ЖКХ в нее нужно привлекать около 500 млрд рублей. Это нереально потому, что весь портфель инвестиций, который крутится в сфере ЖКХ, составляет порядка 300 млрд рублей.

- Хотя и есть некоторый рост по законодательно-концессионным соглашениям (когда управление коммунальными сетями передается на правах аренды предпринимателям – ред.), однако мы пока весьма далеки от нужного уровня инвестиций в ЖКХ, - уточнил Павел Качкаев.

Гипотетически определенный резерв для снижения тарифов усмотрел в действующей системе председатель регионального общественного движения «Союз домовых комитетов РБ» Арсен Нуриджанов.

- В идеале там не помешало бы навести порядок, потому что ресурсоснабжающие организации, являясь монополистами и инициаторами изменения тарифов, не желают снабжать свои внутренние издержки и лишние траты, а перекладывают ответственность на рядовых потребителей. «Ресурсники» не вкладывают достаточные средства в модернизацию производства и оборудования, а потом заявляют, что им резко надо обновлять оборудование, проводят такие сделки через несколько фирм по завышенным ценам и фактически отмывают деньги. К сожалению, такие случаи в наше время не редкость. Эта сфера требует тщательного контроля.

Ноу-хау в чулке

Между тем, есть и примеры, когда коммунальные предприятия, и в частности, водоканалы, находят довольно нетрадиционный выход из проблемной ситуации. Такой любопытный пример обнаружился в Туймазинском районе республики.

Как стало известно корреспонденту Медиакорсети, установленные тарифы не учитывают степень изношенности водопроводной сети и канализации, которая сегодня только по Туймазинскому району составляет 85%. Так называемые выпадающие доходы, покрываемые республиканским бюджетом, сегодня составляют по несколько сотен миллионов рублей в каждом городе республики. Теперь представьте, канализационные трубы с метровым диаметром, изношенные до предела. Такой метраж даже за два месяца не заменишь. Все это стало причиной бессонных ночей коммунальщиков.

Однако специалисты туймазинского «Водоканала» предложили решение администрации района, а она в свою очередь направила его на рассмотрение в Правительство Башкирии.

– У нас есть несколько очень изношенных участков канализационных коллекторов с 800-1000 миллиметровыми диаметрами труб, – рассказал главный инженер предприятия Дамир Латыпов. – Мы залатали потенциально аварийные участки. Но необходим комплекс мероприятий. Сложность ремонта канализации состоит в том, что её нельзя отключать. В теории нужно остановить перекачку стоков, основательно все просушить. Затем протянуть временные отводные ветки. Но как в это время быть нескольким тысячам жильцов? Весь период ремонта мощная откачивающая техника должна отводить стоки. Её еще надо где-то искать, так как в республике таких специализированных машин нет. Затраты получатся астрономическими! Единственная подходящая технология – введение пластикового «чулка» прямо в действующую трубу под давлением.

Чулок производится из кислотоупорного волокна, пропитанного смолой (английская технология, пока используется только в Москве и Санкт-Петербурге). Материал отличается большой гибкостью и может подстраиваться под любые формы, проходит сквозь любые загибы внутри трубы и затвердевает в течение нескольких часов. Все это может проделать один оператор на установке. Старая ржавая труба при необходимости может быть срезана и утилизирована. В несколько раз сокращаются так называемые подготовительные и энергоресурсовые затраты, возникающие при обычной реконструкции трубопровода.

Сейчас предприятие уже завершает подготовку проектно-сметной документацию по данному виду работ. Республика выделила на эти цели 40 миллионов рублей и уже объявлен конкурс на проведение работ. Через полтора-два месяца в Туймазах нужно заменить два участка канализации протяжённостью около 1000 метров. Такие же «тревожные» участки есть в Октябрьском, Уфе и других городах республики. В случае успеха этого пилотного проекта данную технология будут распространять по всей республике. Специалисты природоохранного ведомства уже отмечают высокую экологичность проекта.