К чему приведёт повышение ключевой ставки Центробанком?

Напомним, что это уже пятое повышение ключевой ставки за 2021 год. И большинство экспертов сходятся во мнении, что тренд на повышение ключевой ставки сохранится до тех пор, пока Центробанк не увидит замедление темпов инфляции.
Например, по информации РИА Новости, Глава рейтингового агентства НКР Кирилл Лукашук считает, что к концу 2021 года средняя ставка по ипотеке в России может достигнуть 9%.
О тенденции повышения ставок по ипотеке и увеличении стоимости жилья говорят и крупнейшие игроки строительного рынка.
- По статистике средние одобренные ставки на рынке недвижимости с июня уже выросли на 0,8% на новостройки и на 0,9% на вторичное жилье. Очередное повышение ключевой ставки Центробанка приведет к ещё большему удорожанию кредитов, причем как ипотеки, так и займов для застройщиков, предприятий промышленности строительных материалов, транспортных компаний и иных участников девелоперского процесса. Что в свою очередь повлияет на дальнейшее повышение цен на квартиры. Поэтому если у вас есть необходимость в покупке собственного жилья не стоит откладывать этот вопрос в долгий ящик. К тому же, несмотря на повышение ставки и уменьшение лимита по программе «Льготная ипотека», с 1 июля 2021 года была расширена программа «Семейная ипотека». Теперь приобрести новое жильё по сниженной ипотечной ставке могут и те молодые семьи, в которых недавно родился первенец. Сниженная ипотечная ставка в свою очередь даёт прекрасную возможность приобрести семейную квартиру большей площади. Например, купить 4-комнатную студию в ЖК «Новатор» по программе Семейная ипотека, можно с ежемесячным платежом от 35 900[1] руб. в месяц, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Помимо более низкой ставки, чем у льготной ипотеки, «Семейная ипотека» имеет еще одно преимущество - высокие лимиты. А первоначальный взнос от 15%. Благодаря этому имея на руках всего 1 миллион рублей можно, купить просторную квартиру в современном жилом комплексе. Эксперты подчеркивают, что она позволяет не только приобрести недвижимость на выгодных условиях сегодня, но и рефинансировать ранее взятый кредит. То есть даже если на сегодняшний день у вас ещё нет детей, но вы их планируете в ближайшее время, после рождения ребёнка вы сможете значительно уменьшить ставку и существенно сократить ежемесячный платёж.
[1] Сумма рассчитана на 4 с квартиру в литере №3 ЖК «Новатор» по программе «Семейная ипотека» от Банка Россия. Площадь квартиры 68,5 кв. м. Первоначальный взнос 15%. Ставка 4,5% годовых. Срок кредитования 20 лет.