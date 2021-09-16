Trade-in от ГК «Первый Трест» – программа, с которой легко начать новую жизнь

- Эта услуга рассчитана на тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия. Например, квартира есть, но тесная или вы хотите поменять район проживания, тогда это идеальный для вас вариант. Есть два варианта услуги «Trade-in» от застройщика: когда ваша старая квартира берётся на баланс компании, плюсы этого варианта оформление сделок занимает всего несколько дней, минусы квартира принимается на баланс с дисконтом в 15-20%, что ощутимо бьёт по бюджету. И второй вариант, который как раз предлагает ГК «Первый Трест» - это помощь профессиональных менеджеров застройщика в продаже старой квартиры и полный контроль всех процессов от начала и до конца. Этот вариант занимает чуть больше времени, чем предыдущий, зато квартира продаётся по рыночной цене. К тому же ГК «Первый Трест» берёт на себя все затраты, связанные с продажей вторичной недвижимости и оказывает юридическое сопровождение, что гарантирует чистоту сделки. По нашей̆ статистике из 10 покупаемых квартир, 4 сделки проходят по системе Trade-in.