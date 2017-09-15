Российские регионы показали рекордно низкую инфляцию

Причиной этому послужил неплохой урожай фруктов и овощей, а также высокий уровень покупательской способности населения, сообщает Life.ru.

По результатам исследования во многих регионах России была зафиксирована рекордно низкая инфляция. По последним данным её уровень составляет 4% и ниже.

— Количество регионов, в которых по итогам августа инфляция снизилась до уровня 4% или ниже, составило 73 из 85 регионов, что является рекордом за всё время наблюдения. В июле было 62 таких региона, — отметили в министерстве.