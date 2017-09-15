Российские регионы показали рекордно низкую инфляцию
В российских регионах зафиксирована рекордно низкая инфляция
Причиной этому послужил неплохой урожай фруктов и овощей, а также высокий уровень покупательской способности населения, сообщает Life.ru.
По результатам исследования во многих регионах России была зафиксирована рекордно низкая инфляция. По последним данным её уровень составляет 4% и ниже.
— Количество регионов, в которых по итогам августа инфляция снизилась до уровня 4% или ниже, составило 73 из 85 регионов, что является рекордом за всё время наблюдения. В июле было 62 таких региона, — отметили в министерстве.
Эксперты утверждают, что причиной такой низкой инфляции стал хороший урожай, а в регионах, где не развито сельское хозяйство, например, на Севере, инфляцию можно объяснить хорошей покупательской способностью из-за высоких зарплат.
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