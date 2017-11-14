В 82 регионах России инфляция упала до четырех процентов

Самый высокий показатель инфляции зафиксирован в ХМАО.

По итогам августа текущего года количество субъектов РФ с инфляцией за годовой период на уровне либо ниже четырех процентов возросло до 73 (в июле 62), обновив рекорд за всё время наблюдения, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Российской федерации. Уровень инфляции упал в 82 российских регионах.