В 82 регионах России инфляция упала до четырех процентов

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Самый высокий показатель инфляции зафиксирован в ХМАО.
По итогам августа текущего года количество субъектов РФ с инфляцией за годовой период на уровне либо ниже четырех процентов возросло до 73 (в июле 62), обновив рекорд за всё время наблюдения, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Российской федерации. Уровень инфляции упал в 82 российских регионах.
В Ненецком автономном округе падение составило 1,2 процента. Следом идут Пензенская, Новосибирская, Омская области и Чувашия. Высокий уровень инфляции отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе, Сахе и Калужской области.
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