Ящур в Башкирии: надзор с вертолета, отмена праздника, задержка компенсаций

Пострадавшие требуют ускорить выплату компенсаций, размер которых вполне может отличаться от обещаний правительства.

Сегодня, 17 октября, стало известно, что в Туймазинском районе отменено празднование Дня работника сельского хозяйства.

- Какой уж тут «пир во время ящура»? - задаются вопросами жители Туймазинского района.

На сельских улицах и пастбищах не то что коровы, ни одного гуся нет. В соцсетях ходят слухи, по мнению жителей карантинных сел, один нелепее другого, и это очень обижает сельчан. Многие лишились важного, а порой единственного источника поступления живых денег.

Жители села Ермухаметово до последнего отказывались отдавать скот, однако там был собран экстренный сход граждан с участием представителей местных властей, надзорников и специалистов разного уровня. Скот там, а также в сёлах Кандры и деревне Нижняя Каран-Елга, был взвешен, отчужден и утилизирован. С 16 октября в этих населённых пунктах ввели карантин.

Корреспондент Медиакорсети созвонился с жителями села Урмекеево, где выявлен ящур.

– На каждый двор выдали по 5 тысяч рублей на неотложные нужды, – рассказала местная жительница пенсионного возраста. – Все владельцы скота получили подтверждающие документы о компенсации за КРС, но мы очень просим ускорить их выдачу! Дату выдачи денег члены правительства РБ, приезжавшие к нам в село, так и не назвали. Мы ведь не побежим завтра закупать скот во время действия карантина. Просто у кого-то операция, медобследование, дети учатся. Нужны деньги, потому что многие лишились ежедневного поступления доходов после уничтожения скота. Мы вот с мужем выехать хотели по делам. Сейчас копейки на бензин считаем.

– У нашей коровы выявили признаки опасного вируса, – говорит отец семейства. – Двор и сеновал опрыскали 5 раз. Сначала сказали, что вывезут все корма. У меня – 14 грузовых машин сена, 8 тонн фуража, и я не спал несколько ночей. С другой стороны, как коровы будут есть фураж с химией?

Специалисты из минобороны вроде успокоили и сказали, что дезраствор обрабатывает только поверхность и не впитывается, не опасен и быстро испаряется. Потом можно будет просто снять верхний слой сена, сжечь или пустить на подстилку. Один раз обработали и завтра придут опрыскивать снова. Очень непривычные ощущения, я мучаюсь от безделья и непонятности ситуации.

– Я ежедневно молоко на рынке в Кандрах продавала на 2 тысячи рублей, – говорит другая женщина. – А сейчас это крупное село тоже на карантине. Никто в округе не продает молоко и мясо с рук. У нас дети, нам до 12-го ежедневно завозили и раздавали бесплатное молоко, сейчас привозят один раз в два дня. За что местной власти спасибо.

– Некоторые дают «советы» в соцсетях: не покупать молоко определённых марок, мол, оно инфицировано. Как вы расцениваете эту информацию? – задали мы вопрос главному ветврачу Туймазинского района Ильгизу Насибуллину:

– Это «товарная война». Молоко, принимаемое производителями на переработку, проходит строжайший контроль. И просто так с улицы в бактофуги не попадет. А вот тем, кто покупает молоко, мясо или полуфабрикаты с рук, стоит много раз подумать, нужно ли так рисковать. Несмотря на то, что вирус погибает при термической обработке, можно заразиться ящуром раньше при контакте с сырым продуктом. В процессе обработки инфицируются посуда, разделочные поверхности, ножи, стоки от промываемого мяса. Зачем рисковать? – пояснил главный ветврач района.

Тем временем над инфицированными селами постоянно летает вертолет.

– Карантин, объявленный ранее, был направлен на локализацию, но ведь инкубационный период заболевания - 21 день. Нужно убедиться, что ни в одном хозяйстве не появился снова заболевший скот. Карантин продлится до 5 ноября на границах сел Кандры, Урмекеево, Ермухаметово, деревни Нижняя Каран-Елга, - уточнил Ильгиз Насибуллин.

При этом он уточнил, что корма у сельчан отчуждать никто не будет, их только дезинфицируют. Пока в селах был скот, контроль с воздуха при помощи вертолета и квадрокоптера велся с целью исключения нелегального вывоза мяса, а также любой животной продукции.

- Это нужно, чтобы потом не тратить миллиарды рублей для ликвидации больших очагов вируса, - пояснил специалист. - Сейчас ведётся прививочная компания по всему району. Повторная начнется через 15 дней. Только через месяц после снятия режима карантина, проведения вакцинации на территории района людям можно будет завозить скот. Мы его тщательно осмотрим, вакцинируем и только потом разрешим пасти.

Медиакорсети не удалось на уровне районных властей получить официальное подтверждение тому, что размер ожидаемых сельчанами компенсаций составит 130 рублей за килограмм, как об этом заявил недавно вице-премьер Ирек Мухаметдинов. Такое положение дел стало почвой для распространения новых слухов о том, что компенсации будут давать по 100 рублей за кг. Опровергнуть или подтвердить их пока никто не берется.