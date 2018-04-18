В Башкирии с 1 мая повысят стоимость проезда на электричках

17 апреля председатель Госкомитета РБ по транспорту и дорожном хозяйству Тимур Мухаметьянов рассказал о новых тарифах на перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении компаний «Свердловская пригородная компания», «Башкортостанская пригородная пассажирская компания» и «Содружество», сообщили в пресс-службе правительства республики.

С 1 мая 2018 года установятся предельные цены на проезд в пригородных электричках в размере 21 рубль и 2,1 рубля за каждый последующий километр после 10-го. Ранее стоимость проезда составляла 19 рублей.