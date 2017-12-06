В Уфе рассказали о дальнейшем развитии городской электрички

Маршрут городской электрички в Уфе составит 11 станций.

Сегодня, 6 декабря, глава администрации Уфы Ирек Ялалов вместе с начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Рашидом Сайбаталовым и несколькими чиновниками проинспектировали ход выполнения проекта «Городская электричка». Попутно представители городских властей рассказали о перспективах развития проекта.

По словам Ирка Ялалова, предполагается достаточно широкое развитие городской электрички. Для этого необходимо обустроить подъездные пути к станциям, пешеходные тротуары, обеспечить наружное освещение, подвести общественный транспорт к станциям электрички. Две станции таким образом уже обустроены, предстоит провести работы еще на девяти станциях. Предполагаем, что в целом инфраструктура городской электрички будет сформирована к концу 2019 года.

Общая протяженность маршрута составит 32 километра. Электропоезда преодолевают его при средней скорости движения за 40 минут, тогда как путь из Демы до Шакши на автобусе занимает около полутора-двух часов в зависимости от плотности автотраффика.

- Проект «Городская электричка» востребован для Уфы, потому что и предприятия тяготеют к маршруту следования электрички, и большое количество людей приезжают на работу, – дал свои пояснения Рашид Сайбаталов.

– Конечно, мы сегодня должны обеспечить максимальный комфорт и удобство для людей. Это, в первую очередь, удобные транспортно-пересадочные узлы, комфортные пригородные поезда и расписание движения.

Расписание должно быть составлено таким образом, чтобы люди могли приехать к началу рабочего дня, а после работы могли бы зайти за необходимыми продуктами в расположенный возле пересадочного узла магазин и затем отправиться домой, не обременяя себя лишними хлопотами. Для решения этой задачи строятся павильоны, обновляются – расширяются и делаются повышенными платформы, чтобы электричкой могли пользоваться и маломобильные категории граждан.

На уровне муниципальной и региональной властей должны быть решены вопросы по обеспечению автомобильных подъездов, комфортных освещенных пешеходных подходов, строительства перехватывающих парковок, а также синхронизации расписания общественного транспорта с расписанием электричек. Это все будет способствовать сокращению автомобильных пробок, улучшению экологии и, самое главное, горожане от этого выиграют – будут тратить гораздо меньше времени на дорогу.

Сегодня в соответствие с госзаказом в день проходят семь электричек: три в утренние часы и четыре в вечернее время. В составе – четыре вагона. Электрички на данный момент проходят через станции «Дема», «Правая Белая», «Железнодорожный вокзал «Уфа», «1629 км» (район ул. Чудинова), «Парковая» (район пересечения улиц Победы и Интернациональная), «Черниковка» (район ул. Свободы), «Спортивная» (район стадиона им. Гастелло) и «Шакша». Наиболее востребованы пассажирами поезда, которые идут навстречу друг другу из начальных точек в Деме и Шакше в 4.50 по московскому времени, а также электричка из Уфы, отправляющаяся в 16.35 по московскому времени – то есть после завершения рабочего дня у большинства горожан.