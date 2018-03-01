Под Уфой из-за ЧП электрички двигаются при помощи тепловозов
Сегодня, 17:38ПроисшествияТатьяна Майорова
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Случился обрыв контактного провода.
Сегодня, 1 марта, в районе железнодорожной станции «Уфа» встали пригородные электрички после того, как случился обрыв контактного провода. Об этом сообщили в башкирском управлении Куйбышевской железной дороги.
В результате ЧП три электрички выбились из графика и опоздали в пункты назначения на 35 минут. Их движение временно осуществляется по другой схеме движения с применением тепловозной тяги.
По данным пресс-службы ведомства, на месте происшествия уже развернули работу аварийно-восстановительные бригады железнодорожников, которые прилагают все усилия, чтобы восстановить движение поездов.
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