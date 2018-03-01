Под Уфой из-за ЧП электрички двигаются при помощи тепловозов

Сегодня, 1 марта, в районе железнодорожной станции «Уфа» встали пригородные электрички после того, как случился обрыв контактного провода. Об этом сообщили в башкирском управлении Куйбышевской железной дороги.

В результате ЧП три электрички выбились из графика и опоздали в пункты назначения на 35 минут. Их движение временно осуществляется по другой схеме движения с применением тепловозной тяги.