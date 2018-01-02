В Башкирии Дед Мороз поехал в путешествие на электричке

В Башкирии в многодневное путешествие на пригородных поездах отправилась сказочная команда во главе с Дедом Морозом. Необычное соседство на время поездки пассажирам подарила АО «Башкортостанская ППК» совместно с госкомитетом по предпринимательству и туризму.

Предновогодние заезды для Деда Мороза начались с посещения своих гостевых юрт, одна из которых расположилась в горнолыжном центре Абзаково. Организаторы рассказали о забавной примете: если посетить все пять гостевых юрт Деда Мороза, исполнится любое желание. Пригородная пассажирская компания решила приблизить их исполнение, организовав поездку главного волшебника на поезде «Легенда Урала» по маршруту Уфа -Белорецк.