В Башкирии Дед Мороз поехал в путешествие на электричке
Предновогодние заезды для Деда Мороза начались с посещения своих гостевых юрт, одна из которых расположилась в горнолыжном центре Абзаково. Организаторы рассказали о забавной примете: если посетить все пять гостевых юрт Деда Мороза, исполнится любое желание. Пригородная пассажирская компания решила приблизить их исполнение, организовав поездку главного волшебника на поезде «Легенда Урала» по маршруту Уфа -Белорецк.
Дед Мороз проехал по Башкирии, посетил все четыре гостевые юрты, а затем вернулся в Уфу в свою центральную юрту. Здесь он принял участие еще в одной сказочной акции - «Новогодняя Уфа из окна электрички». Она прошла в пригородном поезде «Толпар» на маршруте Дёма – Уфа – Шакша. Вместе с Дедом Морозом в электричке ехали порядка 80 детей. Это воспитанники уфимской детской железной дороги, победители литературного конкурса «Корифеи», авторский актив республиканского журнала «Бельские просторы» и газеты «Вечерняя Уфа», а также группа ребят из неблагополучных семей. Юные путешественники преподнесли Деду Морозу в подарок концерт.