Россия может поставить рекорд по экспорту зерна в этом году

По оценкам экспертов, объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из России по итогам сезона-2017/18 оценивается на уровне 47 млн тонн, что на 29% превышает показатель предыдущего сезона и является новым историческим максимумом для страны.

Уже в январе объем экспортных отправок зерна по железной дороге вновь достиг рекордного показателя для этого месяца в 1,73 млн т, что в 1,6 раза превысил объем января прошлого года, сообщил Inkazan данные аналитического центра «Русагротранс».

По данным РЖД, ведущие регионы-экспортеры обеспечили основной прирост по экспортным отправкам по железной дороги: Саратовская область – в 3 раза, Волгоградская - в 2,7 раза, Курская – в 4 раза, Ростовская и Тамбовская – в 1,9 раза, Орловская и Воронежская – в 1,5 раза, Оренбургская - в 2,85 раза.

Есть и такие регионы, которые сумели увеличить экспорт зерна на порядок, например, из Новосибирской области и Алтайского края вывезли по 28 тыс т (было по 2 тыс т).

Вместе с тем в двух регионах, недавно ставших вывозить зерно на экспорт, заявили, что пока не справляются с экспортными планами – не могут вывезти 5-7 тысяч тонн до выполнения плана, там обещают исправить ситуацию в январе. Эксперты считают, что в таких регионах, традиционно не работавших с экспортом, проблемы возникли из-за того, что у них нет понимания, что планировать перевозки следовало в июне -сентябре прошлого года.