Россия может поставить рекорд по экспорту зерна в этом году

Уже в январе объем экспортных отправок зерна по железной дороге вновь достиг рекордного показателя для этого месяца в 1,73 млн т, что в 1,6 раза превысил объем января прошлого года, сообщил Inkazan данные аналитического центра «Русагротранс».
По данным РЖД, ведущие регионы-экспортеры обеспечили основной прирост по экспортным отправкам по железной дороги: Саратовская область – в 3 раза, Волгоградская - в 2,7 раза, Курская – в 4 раза, Ростовская и Тамбовская – в 1,9 раза, Орловская и Воронежская – в 1,5 раза, Оренбургская - в 2,85 раза.
Есть и такие регионы, которые сумели увеличить экспорт зерна на порядок, например, из Новосибирской области и Алтайского края вывезли по 28 тыс т (было по 2 тыс т).
Вместе с тем в двух регионах, недавно ставших вывозить зерно на экспорт, заявили, что пока не справляются с экспортными планами – не могут вывезти 5-7 тысяч тонн до выполнения плана, там обещают исправить ситуацию в январе. Эксперты считают, что в таких регионах, традиционно не работавших с экспортом, проблемы возникли из-за того, что у них нет понимания, что планировать перевозки следовало в июне -сентябре прошлого года.
По открытым данным в Башкирии по итогам 2016 года произвели 3,3 млн тонн зерна, при этом вывезено за пределы России 32,5 тыс тонн зерна и продуктов его переработки, что почти в 2 раза меньше, чем годом ранее (63,1 тыс тонн). За три года (2014-2016) экспортировано 144 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, импортировано – 11, 7 тыс. тонн. Продукция вывозилась в основном в страны СНГ и Прибалтики.