Можно ли в Башкирии предсказать урожай и спад цен на зерно

На примере Туймазинского района республики Медиакорсеть решила узнать, как сейчас живется хлеборобам.

Как и в нынешнем году, в республике неоднократно скапливались прошлогодние запасы зерна. Что, конечно же, сбивало цену. В этом году, к примеру, на Туймазинском элеваторе скопился рекордный запас прошлогоднего зерна, который вкупе с рекордным урожаем обвалил цены до 4000-4500 рублей за тонну.

Почему у государства не нашлось специалиста, который хотя бы намекнул на урожай и падение цен, пусть и некритичное на внутреннем рынке - вопрос скорее риторический. Напротив, многие писали и говорили с трибун о грозящем неурожае в связи с выпреванием посевов из-за поздней весны, дождей. Многие растениеводы западной зоны республики заявили, что не очень выиграют от высокой урожайности. Потому что зерно, чем больше лежит вне стен элеватора, имеющего двухярусную вентиляцию и специализированную просушку, тем быстрее теряет товарность.

– Впервые за 10 лет наш элеватор (емкость 43 тысячи тонн) забит под завязку, включая приличные прошлогодние запасы, – рассказывает директор туймазинского элеватора Максим Агличев. – К июлю закрома обычно были пусты. В прошлом году агрофирмы решили подержать зерно у нас в ожидании лучших цен в нынешнем году, но цены стали еще ниже. В этом году из-за основного – влажностного показателя – у хозяйств Туймазинского, Шаранского и других районов самые большие затраты на просушку (около 400 рублей за тонну, кстати, у нас не высокие). Показатель влажности зерна из-за дождей высок и в среднем составляет 18-22 единицы (его надо доводить до 14 – иначе это не товарное зерно - прим). Если зерно приходит с влажностью 20, то мы при сушке снимаем с производителя 6 тоннопроцентов (45 рублей - 1 тоннопроцент). Часть урожая 2017 года вообще не нуждалась в сушке. Здорово выиграли те, кто убрал зерновые раньше. Прибавьте сюда расходы на автопогрузку-разгрузку – 320 рублей за тонну (на ж/д еще выше).

– Как быть хлеборобам, чтобы не маяться с урожаем, а заработать на нем в нынешнем году?

– Войти в аукцион по закупке зерна государством в интервенционный фонд (создан для регулирования цен на злаковые). В прошлом году на этих госторгах тонна пшеницы закупалась в размере 9 – 11 тысяч рублей за тонну. В этом году пока неизвестна дата аукциона. Никто не возьмется назвать даже ориентировочную стоимость тонны зерна из-за его обилия. Подводный камень торгов – большой пакет документов. Мы нередко помогаем их заполнять постоянным клиентам, но немало местных производителей зерна даже слышать не хотят об этой «головной боли». Самостоятельно везти зерно на перерабатывающие предприятия, в животноводческие холдинги – значит получить увеличение его себестоимости, столкнуться с хитроумными ловушками закупщиков (у хозяйств ведь нет юристов). Из-за географического положения Башкирии трейдерам и агрофирмам далеко перемещать зерно как на юг, так и на север или восток. Выход – переработка на месте. Эффективно заняться ею могли бы элеваторы, имеющие лаборатории, школу и специалистов. В первую очередь – это мельницы и еще 9 видов переработки, к примеру, только ржи и ячменя. У элеваторов стареют основные средства. Увы, они не являются ни производителями, ни переработчиками сельхозпродукции и не входят в госпрограммы, а значит, и не получат десятки миллионов госрублей на модернизацию или запуск производственных технолиний. На днях мы беседовали на эту тему с руководством минсельхоза республики и очень надеемся, что элеваторам дадут субсидии на закупку и монтаж мельниц.

– Некоторые хозяйства района начали строить склады и хранить зерно там. Может быть, это выход?

– Для трейдеров и зернохранителей это смешно. Потом нам везут такое «сохранившееся» зерно, которое на 90% поражено микроорганизмами и паразитами. Оно «убито», либо неграмотно химизировано и вообще опасно.

– Можно ли, на ваш взгляд, хотя бы примерно предсказать ценовой диапазон зерна в 2018 году в республике?

– Сложно. Хотя бы потому, что урожайность в районах очень разнится. Где-то заливало дождями, а где-то нет. Часть производителей продала излишки, часть оставила. Однако это не значит, что прогнозирование не надо развивать. Обязательно надо - не только на макроуровне, но и в регионах.