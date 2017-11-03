Мукомолы Казахстана не могут экспортировать зерно из-за нехватки вагонов

Аграрии соседнего Казахстана просят дать им хотя бы старые вагоны, потому что им не на чем вывозить зерно.

Аграриям соседнего Казахстана не на чем вывозить зерно: нынешний агросезон выдался обильным не только для российских хлеборобов, но и из казахстанских коллег. Но проблема в том, что большинство компаний-зерноперевозчиков увели свои вагоны и корабли в Россию - там и платят больше, и оборот эффективнее. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.

В итоге ставки на фрахт судов в Причерноморье оказались в 2-3 раза выше, как следствие - практически остановилась работа в порту Актау. В минувшем сентябре здесь не смогли разгрузиться более 1200 вагонов.

На рынке железнодорожных перевозок зерна в Казахстане работает только "Астык транс". Прочие же небольшие компании с парком до 500 вагонов "уехали в Россию". Там и ставка за подачу вагона существенно выше, и оборот их по дорогам значительно лучше - в немалой степени благодаря мерам, принятым в октябре 2017 года Минтрансом РФ (напомним, были введены штрафы за простой и организация "зерновых экспрессов").

- Крупные компании вроде "Технотранса", "Балтранса" и других сегодня пытаются работать в районе Новоросийска и не помогают парком",

рассказывают в Союзе мукомолов Казахстана.

- Заявки на данный момент принимает только компания "Астык Транс", - рассказывает участник рынка. - В других компаниях отказываются контактировать с нами и даже не принимают звонки, объясняя, что до конца "высокого зернового сезона" все вагоны сконцентрированы в России.

"Астык трансу" приходится не только обеспечивать рынок перевозок в условиях отсутствия вагонов других компаний, но и привлекать вагонную помощь из других стран. Вместе с тем в Союзе отмечают: в Казахстане, есть еще порядка 1000 технически исправных вагонов-зерновозов, которые могут быть задействованы для внутренних перевозок.

- Регуляторы Казахстана, могли бы обеспечить ускоренное продление этого парка, для обеспечения национальной продуктовой безопасности. 600 технически исправных вагонов можно ввести во внутренний оборот за одну-две недели после согласования продления их срока службы,

говорят в Союзе.

По информации, опубликованной Казахстанскими железными дорогами ("Қазақстан Темiр Жолы), в республике сейчас работает достаточно вагонов, чтобы обеспечить равномерную перевозку зерновых в течении года. Вместе с тем, стремление экспортеров отправить все зерно на экспорт за 2-3 месяца приводит к невероятному ажиотажу. Вагоны засыпают, не имея квот на погрузку в порту, в результате те простаивают, превращаясь в целые составы - квази-элеваторы.

Кроме того, мукомолы настолько активно вывозили муку, особенно в сторону Кыргызстана, что официальный Бишкек вынужден был закрыть ввоз и использование необогащенной муки из Казахстана, в нарушение условий правил ЕАЭС. Конечно, зерновики пытаюся максимально использовать возможности большого урожая. Но эксперты признают и тот факт, что долгие годы трейдеры не вкладывали средств в инфраструктуру хранения, с чем связано высокое предъявление в сезон и фактическое затоваривание вагонов.

Понимая проблему, депутаты Парламента Республики Казахстан просят Правительство РК рассмотреть вопрос дополнительного государственного закупа зерна у крестьян.

Напомним, что аналогичная ситуация складывается и у нас в России. Так, на прошлой неделе крестьяне Новосибирской области обратились к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с просьбой провести срочные интервенции в Сибири и ПФО. Недавно в российских СМИ появилась информация о дефиците хлеба в Санкт-Петербурге - опубликованная на базе письма губернатора Полтавченко. Речь шла о том, что оренбургское зерно не доезжает до северной столицы в связи с отсутствием вагонов.