В Сибири невиданный урожай зерна гибнет из-за бесхозяйственности

Дело в том, что весной аграрии расширили посевы по настоянию властей, но девать урожай оказалось некуда.

Старожилы вспоминают, как во времена Сталина всего за несколько зернышек, подобранных на колхозных полях, людей ссылали в лагеря или даже убивали. Теперь же из-за бесхозяйственности местных властей в Сибири гибнет урожай зерна. Об этом сообщили «Новые Известия».

Примечательно, что посевы пшеницы были увеличены по просьбе властей, но когда осенью собрали урожай, выяснилось, что его некому продать, да и хранить тоже негде. Так прекрасный урожай привел к банкротству многих фермеров в Новосибирской области.

Смекалка новосибирских чиновников подвела. Если бы урожай удался только у них. То продать его было бы несложно в другие регионы страны. Однако нынешнее лето оказалось щедрым почти для всех регионов, где выращивается зерно. Соответственно, это сказалось на падении цен.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Росстат, по данным на 1 августа совокупные запасы зерна в Сибирском федеральном округе составляли 2,97 млн. тонн, что почти на миллион тонн больше прошлогоднего уровня. Ничего удивительного, что хранить зерно негде, ведь элеваторы и зернохранилища области не были рассчитаны на такой масштаб работ.

При этом известно, что более половины переходящих запасов – 1,7 млн. т пришлось на интервенционное зерно, мертвым грузом хранящееся в Сибири уже не первый год.

- Если все текущие запасы интервенционного фонда (всего около 3,9 млн. т) относительно равномерно распределены по регионам страны, то в сибирских регионах, хранящих 43-44% всего интервенционного фонда, искусственно создана неподъемная нагрузка на инфраструктуру хранения, - считает источник «Комсомольской правды», хорошо знакомый с ситуацией.

Проблема забитых элеваторов интервенционным зерном, возникла не сегодня. Но были усугублены действиями Департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России, координирующего интервенционную кампанию. Очевидно, что из довольно сложной прошлогодней ситуации Департамент регулирования рынков АПК Минсельхоза России, координирующий интервенционную кампанию, не сделал никаких выводов и провел новые закупочные интервенции, которые продолжались с 19 сентября 2016 г. по 14 декабря 2016 года. Только в Сибири тогда было закуплено 237 тыс. т зерна.

Если бы зерно закупалось сегодня, то цены были бы в два раза ниже. Но из-за непродуманных действий крестьяне остались без складов и элеваторов, позволяющих додержать зерно до нормальной цены.

Многие фермеры не смогли продать зерно и сейчас вынуждены хранить пшеницу в неподходящих условиях. В некоторых хозяйствах зерно лежит просто под пленкой или соломой на голой земле.

На претензии аграриев власти ответили, что они помогли посеять и собрать урожай, но не обещали помогать его продавать. ​

- Такой потребности в зерне на территории страны нет, необходимо его реализовывать за пределы нашего государства, - честно заявил и.о. губернатора Новосибирской области. - Такой объем продукции российские транспортники переработать не могут: порты, железнодорожные магистрали и другая инфраструктура в России на большой урожай просто не рассчитаны.

В то же время известно, то у государства есть 1500 вагонов, принадлежащие «инфраструктурному оператору рынка», компании ОЗК. Но государственная компания, вероятно, не хочет нести убытки и продавать интервенционное зерно по цене ниже покупки. А следовательно места для зерна нового урожая в Сибири будет по-прежнему не хватать.

Единственное, чем местные власти пока обрадовали фермеров - это тем, что готовы продавать их зерно в соседний Китай. Но детали данной коммерческой операции пока неизвестны.

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) собирается подавать в суд на Минсельхоз, так как считает ведомство виновным в сложившейся ситуации.

Если государство в ближайшее время не примет решение по продаже интервенционного фонда и освобождению элеваторов, крестьяне Сибири, возможно будут радикально сокращать посевы в следующем году, а кто то будет вынужден оставить свой бизнес.