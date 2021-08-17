Тимур Хакимов: «ТПП РБ продолжает реализацию проекта «Местное, качественное, своё»

«Жители республики на ярмарках ТПП РБ имеют возможность приобрести качественные продукты от фермеров, а сами сельхозпроизводители получают хорошую площадку для продажи своих товаров, ведь попасть с ними на прилавки торговых сетей крайне не просто», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
В минувшие выходные ярмарки прошли в шести муниципалитетах. В Чекмагушевском районе жители смогли приобрести свежие продукты с сельских подворий, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты. В широком ассортименте на ярмарке свою продукцию по доступным ценам представили пчеловоды.
В Кармаскалинском районе на ярмарке «Местное, качественное, свое» сельчане реализовывали овощи с собственного огорода, а также мед, яйца, молоко и сметану. Среди продавцов были и производители развесного чая и пастилы. Предприятие по фасовке чая по стандартам «Халяль» работает в районе совсем недавно, но уже имеет большой успех.
Во всех муниципалитетах был представлен «борщевой набор». Так, в Чекмагушевском районе средняя цена на овощи из набора составила 35-40 рублей за кг. В Кармаскалинском районе молодой картофель предлагали по 20 рублей за кг. Аналогичные цены сложились и в других районах.
Местные фермеры получили хорошо оборудованные торговые места и не накручивали цены на продукцию. В рамках ярмарок жители и гости получают юридическую помощь, ищущие работу оставляют свое резюме в банке вакансий.
По словам местных жителей, ярмарка ТПП РБ для них стала настоящим семейным праздником. Пока родители совершали покупки, дети резвились в специально оборудованной игровой площадке под присмотром аниматоров.
Продумана и программа для молодежи. Ярмарочный день во всех районах завершают концерты команды Эвина Грея.