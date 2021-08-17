Тимур Хакимов: «ТПП РБ продолжает реализацию проекта «Местное, качественное, своё»

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан в предстоящие выходные дни проведет еще четыре ярмарки «Местное, качественное, свое». Они пройдут в городах Бирск, Янаул, Сибай и Дуванском районе.

«Жители республики на ярмарках ТПП РБ имеют возможность приобрести качественные продукты от фермеров, а сами сельхозпроизводители получают хорошую площадку для продажи своих товаров, ведь попасть с ними на прилавки торговых сетей крайне не просто», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов. В минувшие выходные ярмарки прошли в шести муниципалитетах. В Чекмагушевском районе жители смогли приобрести свежие продукты с сельских подворий, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, фрукты. В широком ассортименте на ярмарке свою продукцию по доступным ценам представили пчеловоды. В Кармаскалинском районе на ярмарке «Местное, качественное, свое» сельчане реализовывали овощи с собственного огорода, а также мед, яйца, молоко и сметану. Среди продавцов были и производители развесного чая и пастилы. Предприятие по фасовке чая по стандартам «Халяль» работает в районе совсем недавно, но уже имеет большой успех. Фото: tpprb.ru Во всех муниципалитетах был представлен «борщевой набор». Так, в Чекмагушевском районе средняя цена на овощи из набора составила 35-40 рублей за кг. В Кармаскалинском районе молодой картофель предлагали по 20 рублей за кг. Аналогичные цены сложились и в других районах. Местные фермеры получили хорошо оборудованные торговые места и не накручивали цены на продукцию. В рамках ярмарок жители и гости получают юридическую помощь, ищущие работу оставляют свое резюме в банке вакансий. Фото: tpprb.ru По словам местных жителей, ярмарка ТПП РБ для них стала настоящим семейным праздником. Пока родители совершали покупки, дети резвились в специально оборудованной игровой площадке под присмотром аниматоров. Продумана и программа для молодежи. Ярмарочный день во всех районах завершают концерты команды Эвина Грея.

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