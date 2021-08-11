Тимур Хакимов: «ТПП Башкирии не осталась в стороне от проблемы лесных пожаров»

«В Башкортостане сейчас около 27 действующих пожаров. Жители сразу нескольких районов в эти жаркие дни борются со стихией. На помощь поднялась вся республика. Создан региональный Общественный штаб волонтеров. Около двух тысяч добровольцев сейчас в лесах Хайбуллинского, Зилаирского, Зианчуринского районов тушат очаги возгорания вместе с сотрудниками МЧС. Мы не можем остаться в стороне и оказываем помощь. Решили обеспечить волонтеров средствами защиты и ранцевыми огнетушителями. В случае необходимости продолжим оказывать поддержку», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
10 августа в Хайбуллинском районе глава Башкортостана Радий Хабиров провёл выездное заседание оперативного штаба, на котором определена тактика ликвидации лесных пожаров в Зауралье.
По словам руководителя Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова, основные очаги лесных пожаров находятся на территории Хайбуллинского, Зилаирского, Бурзянского, Зианчуринского, Абзелиловского районов. Для их локализации в помощь МЧС и лесопожарным службам привлекли силы и средства крупных горнорудных компаний.
К ликвидации пожаров в Зауралье приступают и ведущие промышленные предприятия региона. В их числе – «Башкирская содовая компания», «Газпром нефтехим Салават» и другие. На их базе сформируют механизированные бригады тяжёлой гусеничной техники, которые проведут опашку лесов и создадут минерализованные полосы.
Руководитель республики поблагодарил всех неравнодушных жителей, которые оказывают помощь в борьбе со стихией.
Желающие стать волонтерами и поехать на тушение могут позвонить в Единый волонтерский штаб в будние дни с 9 до 18 часов по бесплатному номеру 8-800-201-89-03.