Тимур Хакимов: «ТПП Башкирии не осталась в стороне от проблемы лесных пожаров»

«В Башкортостане сейчас около 27 действующих пожаров. Жители сразу нескольких районов в эти жаркие дни борются со стихией. На помощь поднялась вся республика. Создан региональный Общественный штаб волонтеров. Около двух тысяч добровольцев сейчас в лесах Хайбуллинского, Зилаирского, Зианчуринского районов тушат очаги возгорания вместе с сотрудниками МЧС. Мы не можем остаться в стороне и оказываем помощь. Решили обеспечить волонтеров средствами защиты и ранцевыми огнетушителями. В случае необходимости продолжим оказывать поддержку», - рассказал президент ТПП РБ Тимур Хакимов.