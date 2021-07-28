Тимур Хакимов:«На базе ТПП РБ появится международный учебный центр «Индустрия Халяль»

«Индустрия Халяль в нашей республике активно развивается. ТПП РБ — единственная среди палат России, работающая по системе добровольной сертификации „Халяль“. Палата зарегистрирована в едином реестре Росстандарта 15 июня 2017 года (регистрационный номер РОСС RU.П1705.04ХМТ0). Сейчас ведется подготовка к подписанию трехстороннего соглашения о сотрудничестве между ТПП РБ, Центральным духовным управлением мусульман России и Духовным управлением мусульман РБ для осуществления сертификации по стандартам „Халяль“ на всей территории Республики Башкортостан», — рассказал на встрече Тимур Хакимов.