ТПП Башкирии еженедельно проводит полезные ярмарки

ТПП Башкирии еженедельно проводит полезные ярмарки
ТПП Башкирии еженедельно проводит полезные ярмарки
Вчера, 19:09ЭкономикаФото: tpprb.ru
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан реализует новый проект полезных ярмарок «Местное, качественное, свое».

Ярмарки пройдут в 35 муниципалитетах для поддержки сельхозпредприятий республики, а также чтобы способствовать сбыту продукции и снижению цен для населения. По согласованию с министерством сельского хозяйства, вся продукция представлена по ценам производителей.

Поручение создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых мест в связи с подорожанием базовых продуктов (борщевого набора) дал на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это может быть сделано в формате ярмарок.

Фото:tpprb.ru

«ТПП РБ проводит полезные ярмарки на центральных площадях городов и районных центров республики. В двух муниципалитетах республики – Альшеевском и Гафурийском - они состоялись и стали очень востребованы у местного населения. 5,6,7 и 8 августа свежие овощи, молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и мед от местных фермеров по доступным ценам будут представлены жителям Татышлинского, Илишевского, Бакалинского, Хайбуллинского, Кушнаренковского и Кугарчинского районов», - сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Фото:tpprb.ru

Каждую неделю ТПП РБ будет разворачивать торговые палатки в пяти-шести районах. Завершающая ярмарка состоится в Уфе 15 сентября. На ярмарках ТПП РБ жители и гости также получают юридическую помощь, а ищущие работу могут оставить свое резюме в банке вакансий. Работают детские и молодежные площадки.

Торговля осуществляется с учетом требования Роспотребнадзора.

Материалы по теме:
сельскохозяйственный ярмарки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы