ТПП Башкирии еженедельно проводит полезные ярмарки

Ярмарки пройдут в 35 муниципалитетах для поддержки сельхозпредприятий республики, а также чтобы способствовать сбыту продукции и снижению цен для населения. По согласованию с министерством сельского хозяйства, вся продукция представлена по ценам производителей.
Поручение создавать условия для прямого доступа сельхозпроизводителей до торговых мест в связи с подорожанием базовых продуктов (борщевого набора) дал на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин. По словам главы государства, это может быть сделано в формате ярмарок.
«ТПП РБ проводит полезные ярмарки на центральных площадях городов и районных центров республики. В двух муниципалитетах республики – Альшеевском и Гафурийском - они состоялись и стали очень востребованы у местного населения. 5,6,7 и 8 августа свежие овощи, молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия и мед от местных фермеров по доступным ценам будут представлены жителям Татышлинского, Илишевского, Бакалинского, Хайбуллинского, Кушнаренковского и Кугарчинского районов», - сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.
Каждую неделю ТПП РБ будет разворачивать торговые палатки в пяти-шести районах. Завершающая ярмарка состоится в Уфе 15 сентября. На ярмарках ТПП РБ жители и гости также получают юридическую помощь, а ищущие работу могут оставить свое резюме в банке вакансий. Работают детские и молодежные площадки.
Торговля осуществляется с учетом требования Роспотребнадзора.