В Башкирии за 10 лет сильно выросло неравенство доходов богатых и бедных

На сайте «Статистика по России» опубликован мониторинг наблюдений за уровнем жизни в различных регионах России. При этом по ряду позиций показатели, касающиеся Башкирии, продемонстрировали не очень красивую тенденцию. Так называемый коэффициент Джини, характеризующий соотношение доходов самых богатых и самых бедных слоев населения, показал существенный разрыв между этими ключевыми показателями уровня жизни в Башкирии. Чем больше значение коэффициента - тем выше неравенство в обществе.

Так, Башкирия за период с 1995 года по 2017 год по данному показателю переместилась с 28-ой позиции на третье место в рейтинге. Если в 1995 году коэффициент Джини составлял 0,325, то, начиная с 2008 года, наш регион уже попал в десятку регионов страны и пока больше из него не выходил. По итогам 2017 года по коэффициенту Джини Башкирия укрепилась уже на третьей позиции, уступив только Ямало-Ненецкому автономному округу и Москве, судя по всему, претендуя таким образом на репутацию заповедника олигархов.

Примерно такая же картина получается и при вычислении соотношения среднего размера назначенных пенсий и величины прожиточного минимума пенсионера в четвертом квартале каждого года, начиная с 1995 по 2016 год. И опять же этот нелицеприятный показатель высветил сложную ситуацию в регионе. Если в 1995 году Башкирия находилась на 11-й позиции с данными в 136,2, то к 2016 году республика заняла третью далеко не почетную позицию с показателем в 175,2, уступив Белгородской области и Татарстану.