Инициатива приветствуется: в «Башнефти» активно внедряют рационализаторские идеи

К активной разработке проектов повышения производственной эффективности в «Башнефть-Добыче» приступили в 2018 году. Предложения сотрудников проходят тщательный анализ, и в производство внедряются только проекты, способные привести к росту экономических показателей. К настоящему времени в периметре «Роснефти» утверждены уже 90 проектов повышения производственной эффективности, разработанных нашими инженерами, рассказал менеджер отдела научно-технического развития и инноваций ООО «Башнефть-Добыча» Николай Князев.