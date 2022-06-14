Инициатива приветствуется: в «Башнефти» активно внедряют рационализаторские идеи

Разработка предложений, способствующих повышению эффективности производственных процессов, является важной частью жизни сотрудников компании «Башнефть». Значение этой деятельности красноречиво подтверждается данными об их суммарной экономической эффективности, которая по итогам только одного 2021 года составила 2,4 млрд рублей. Что особенно важно в нынешней мировой экономической повестке.
Как рассказали в «Башнефти», системная работа по повышению производственной эффективности является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Масштабная комплексная работа, которая проводится в рамках этой Стратегии, направлена на сокращение эксплуатационных затрат производственных объектов.
Важнейшим направлением разработок является, к примеру, внедрение передовых технологических решений, которые позволяют снижать объемы потребления энергоресурсов. И в этом направлении преуспели специалисты ООО «Башнефть-Добыча» (ключевого актива «Башнефти» по добычи нефти), которые разработали инновационную систему ремонта электрооборудования.
Новинка еще совсем молодая, однако уже сейчас экономический эффект от перехода на нее превысил 64 млн рублей.
Данный метод позволяет проводить диагностику электрооборудования дистанционно, не останавливая его работу. При этом оно не обесточивается на время диагностирования и продолжает работать, а ремонтные бригады с оборудованием не контактируют.
Проект был реализован благодаря внедрению высокотехнологичного оборудования — тепловизионных и ультрафиолетовых камер, хроматографов и приборов вибродиагностики.
К активной разработке проектов повышения производственной эффективности в «Башнефть-Добыче» приступили в 2018 году. Предложения сотрудников проходят тщательный анализ, и в производство внедряются только проекты, способные привести к росту экономических показателей. К настоящему времени в периметре «Роснефти» утверждены уже 90 проектов повышения производственной эффективности, разработанных нашими инженерами, рассказал менеджер отдела научно-технического развития и инноваций ООО «Башнефть-Добыча» Николай Князев.
Еще одна инициатива, которая вошла в число лучших проектов «Роснефти», касается системы применения гибких рукавов во время ремонтных работ, чтобы не прекращать транспортировку добытой нефти в обход ремонтируемого участка.
Предложение инженеров управления эксплуатации трубопроводов «Башнефть-Добычи» по внедрению композитных муфт также вошло в число лучших проектов повышения производственной эффективности в периметре «Роснефти». Успешный опыт внедрения композитных устройств открыл новые технологические возможности не только для башкирских нефтяников. Высокая эффективность проекта привлекла внимание их коллег из других предприятий нефтегазодобывающего комплекса. Проект стал самым тиражируемым в подразделениях «Роснефти», специализирующихся на эксплуатации трубопроводов.
Авторы вышеупомянутых рационализаторских проектов были удостоены именных корпоративных наград. В других подразделениях «Башнефти» также есть свои рационализаторы, которые заботятся о повышении эффективности производства и делятся полезными идеями.
Так, в числе наиболее значимых проектов ООО «Башнефть-Полюс» — перевод месторождения им. Р. Требса в Ненецком автономном округе на собственную генерацию электроэнергии за счет строительства временного энергоцентра. В 2019 году была введена в эксплуатацию первая очередь комплекса мощностью 22 МВт.
Среди реализуемых в долгосрочной перспективе идей — проект повышения производственной эффективности в части применения современных методов снижения содержания сероводорода в нефти, оптимизация стандартного комплекса геофизических исследований скважин, применение гибких рукавов для снижения потерь нефти при врезках в систему нефтесбора и многие другие.