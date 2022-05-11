Благодаря композитам «Башнефть» в 2 раза сократила время ремонта трубопроводов

Благодаря композитам «Башнефть» в 2 раза сократила время ремонта трубопроводов
Благодаря композитам «Башнефть» в 2 раза сократила время ремонта трубопроводов
Вчера, 19:00ОбществоАндрей КоролевФото: ПАО АНК "Башнефть"
Новинка, которую уже активно применяют на месторождениях «Башнефти» (входит в «Роснефть») позволила в 2021 году нарастить добычу нефти на зрелых месторождениях компании на 900 тонн.

Инициатором внедрения композитных муфт выступило управление эксплуатации трубопроводов предприятия «Башнефть-Добыча» (ключевой оператор «Башнефти» по добыче нефти и газа), эксплуатирующее парк действующих трубопроводов протяженностью более 20 тыс. км.

Как пояснили в «Башнефти», в основе новой технологии лежит использование композитной муфты из стекловолокна и полимеров, что позволяет вдвое быстрее восстанавливать герметичность трубопроводов и увеличить средний срок службы нефтепроводов в полтора раза. При этом уникальная особенность конструкции обеспечивает восстановление несущей способности трубопровода до состояния новой трубы.

В 2021 году «Башнефть» произвела монтаж 61 композитной муфты. Суммарное время приостановки перекачки нефти на ремонтируемых участках составило 129 часов - при традиционном методе ремонта трубопровод нужно было бы останавливать на 256 часов.

Как говорят сами башкирские нефтяники, их передовой опыт работы с новыми отечественными технологиями планируется масштабировать на другие предприятия «Роснефти». Это повысит экологическую и промышленную безопасность, а также существенно повлияет на финансово-экономические показатели нефтедобывающих предприятий компании. Внедрение передовых подходов и новых технологий является одним из ключевых направлений стратегии «Роснефть-2030».

Напомним, 16 мая этого года «Башнефть» отметит 90 лет с момента создания первого промысла и начала добычи нефти на территории Башкирии. За годы работы накопленная добыча ООО «Башнефть-Добыча» превысила 1,7 млрд тонн углеводородного сырья.

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