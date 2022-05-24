«Башнефть» разработала собственную технологию производства катализатора гидрокрекинга

ООО «РН-Кат» — завод по производству катализаторов мощностью до 4 тысяч тонн в год в городе Стерлитамаке. Его производственные мощности позволяют обеспечить катализаторами гидроочистки и гидрокрекинга не только предприятия «Роснефти» и «Башнефти», но и другие российские нефтеперерабатывающие компании.