«Башнефть» разработала собственную технологию производства катализатора гидрокрекинга

В рамках Российского нефтегазохимического форума в Уфе состоялась торжественная церемония запуска промышленного производства катализатора гидрокрекинга.
Это уникальная разработка российских специалистов, которая дает возможность нарастить производство высококачественных видов топлива класса Евро-5 и существенно уменьшить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежной продукции. До недавнего времени импорт катализатора гидрокрекинга составлял 90 процентов от общего объема поставок. Таким образом, уникальная разработка полностью соответствует общенациональной задаче по импортозамещению.
Новый катализатор прошел все необходимые испытания, которые проводились на базе Новокуйбышевского завода катализаторов. В мероприятиях принимали участие привлеченные из Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (входят в периметр «Роснефти») специалисты. По результатам испытаний новый катализатор российского производства по активности, отбору целевых продуктов и другим значимым показателям не уступает продукции иностранного производства.
В конце прошлого года специалисты «РН-Кат» представили каталитическую систему для установки гидрокрекинга «Башнефть-Уфанефтехим» собственной разработки. На данный момент катализатор ожидает загрузку в реактор. Высокие технические параметры катализатора подтвердили лабораторные испытания. В перспективе планируется загрузка установок гидрокрекинга на остальных нефтеперерабатывающих заводах «Роснефти». Потребность в данном катализаторе обозначена большинством российских ВИНК.
ООО «РН-Кат» — завод по производству катализаторов мощностью до 4 тысяч тонн в год в городе Стерлитамаке. Его производственные мощности позволяют обеспечить катализаторами гидроочистки и гидрокрекинга не только предприятия «Роснефти» и «Башнефти», но и другие российские нефтеперерабатывающие компании.
«Роснефть» является одним из лидеров производства катализаторов. Действующая программа инновационного развития компании реализуется с целью импортозамещения технологий производства нефтепродуктов высокого качества. Одна из приоритетных задач программы — переход на применение катализаторов собственного производства всех нефтеперерабатывающих предприятий «Роснефти». Это позволит минимизировать риски зависимости заводов от продукции зарубежного производства, при том, что 95 процентов процессов нефтепереработки на НПЗ являются каталитическими.
По этой причине стратегическим вопросом обеспечения технологической устойчивости работы предприятий «Роснефти», включая уфимскую группу заводов «Башнефть», и нефтеперерабатывающего сектора Российской Федерации в целом является достижение надежности поставок качественных катализаторов для процессов нефтепереработки.