«Башнефть» первой в России запустила производство катализаторов гидрокрекинга

Еще в 2021 году специалисты «РН-Кат» разработали и освоили в промышленном масштабе собственную технологию производства катализатора гидрокрекинга. Новый катализатор успешно прошел испытания на базе Новокуйбышевского завода катализаторов с привлечением специалистов Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (входят в периметр «Роснефти»). Испытания показали, что отечественная разработка не уступает лучшим мировым аналогам по ключевым параметрам — активности (продолжительность работы катализатора с сохранением качественных характеристик — прим. ред.) и отбору целевых продуктов (показатель объёма основной выработанной продукции — прим. ред.). В том же году нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть» полностью перешел на использование катализатора гидроочистки производства «РН-Кат».
По словам генерального директора АНК «Башнефть» Андрея Лазеева, это уникальная российская разработка, которая позволит увеличить выпуск высококачественных видов моторного топлива класса Евро-5 и заметно снизить зависимость российской нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежного катализатора, который до недавнего времени составлял 90% от общего объема поставок данной продукции.
— Это полностью соответствует общенациональной задаче по развитию импортозамещения в промышленном секторе экономики, — отметил Андрей Лазеев. — Каталитические процессы составляют около 95% всех процессов нефтепереработки, поэтому обеспечение надежности поставок качественных катализаторов — стратегический вопрос технологической устойчивости работы всей компании. Нефтяная отрасль Башкирии всегда была и остается надежной опорой национальной экономики. Мы очень гордимся, что в год 90-летия башкирской нефти компания подтверждает статус технологического лидера отрасли и начинает выпуск уникального и нужного стране продукта.
Генеральный директор ООО «РН-Кат» Альберт Сафин подчеркнул, что данный катализатор гидрокрекинга — продукт в нефтепереработке необходимый: в частности, потребности в нем обозначили практически все отечественные нефтяные компании.
— Производство на базе «РН-Кат» — своевременный шаг, поскольку в условиях внешних ограничений обеспечение катализаторов является стратегическим. Наше предприятие готово обеспечить этой продукцией всю отечественную отрасль.
Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров в рамках церемонии запуска производства отметил, что на протяжении 90 лет нефтегазовая отрасль остается основой развития республики.
— В Великую Отечественную месторождения Башкирии давали возможность заправлять каждый третий танк и каждый пятый самолет, после войны — помогли восстановить нашу страну. Предприятия, которые были созданы тогда, — основа нашей республики и страны, и в настоящее время продолжают развиваться. Эта выставка — тому доказательство. От имени главы РБ, правительства республики хотел бы также выразить слова благодарности всем участникам — в первую очередь, нашим партнерам из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, а также 35 субъектов РФ.
Добавим, что «Роснефть» — один из лидеров рынка производства катализаторов. В числе главных задач действующей программы инновационного развития компании является переход нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции. «РН-Кат» — завод по производству катализаторов мощностью до 4 тыс. т/год в Стерлитамаке, одно из трех катализаторных предприятий в периметре «Роснефти». «РН-Кат» способен не только обеспечивать потребности предприятий «Роснефти» в катализаторах процессов гидроочистки и гидрокрекинга, но и поставлять их для коммерческой реализации.