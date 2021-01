В Башкирии онкодиспансер потратит на дезинфекцию более 127 миллионов рублей

Республиканский клинический онкологический диспансер выбрал подрядчика на оказание услуг по помощи в дезинфекции медучреждения. Стоимость контракта составила 127,36 миллионов рублей.

По результатам аукциона победу одержала уфимская компания ООО «Аквадез». Заключенный контракт будет действовать до конца марта 2023 года. В условиях закупки указано, что дезинфекция должна проводиться ежедневно с восьми утра до семи вечера. Площадь для дезинфекции составляет более 34 тысяч квадратных метров, необходимо обработать 1643 помещения и 18 входных групп. По данным «Спарк-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2007 году. За минувшие 12 месяцев компания заключила 47 госконтрактов на сумму 36,3 миллионов рублей. Чистая прибыль за 2019 год составила 19,2 миллионов рублей.

