В Башкирии онкодиспансер потратит на дезинфекцию более 127 миллионов рублей

В Башкирии онкодиспансер потратит на дезинфекцию более 127 миллионов рублей

Вчера, 09:08ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Республиканский клинический онкологический диспансер выбрал подрядчика на оказание услуг по помощи в дезинфекции медучреждения. Стоимость контракта составила 127,36 миллионов рублей.

По результатам аукциона победу одержала уфимская компания ООО «Аквадез». Заключенный контракт будет действовать до конца марта 2023 года. В условиях закупки указано, что дезинфекция должна проводиться ежедневно с восьми утра до семи вечера. Площадь для дезинфекции составляет более 34 тысяч квадратных метров, необходимо обработать 1643 помещения и 18 входных групп.

По данным «Спарк-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2007 году. За минувшие 12 месяцев компания заключила 47 госконтрактов на сумму 36,3 миллионов рублей. Чистая прибыль за 2019 год составила 19,2 миллионов рублей.

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