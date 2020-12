Муниципальной унитарное предприятие «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» столицы Башкирии в середине января проведет два конкурса на выбор подрядчика. Победитель госзакупки должен будет проводить начисление и формировать платежки за услуги по вывозу ТКО.

Один контракт стоимость свыше 30 миллионов рублей требует предоставлять услуги по Уфе, а второй, стоимостью 16,2 миллиона рублей, по районам республики. Общая стоимость двух контрактов составляет 47,16 миллионов рублей. Комиссия рассмотрит заявки и выберет победителя уже 14 января. В документах закупки сказано, что подрядчик должен будет принимать и вести учет платежей, доставлять квитанции до потребителей, вести учет должников. Контракт будет действовать до 30 июня 2021 года.

