Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии ищет подрядчика, который организовал бы перелеты чиновников на вертолете. Стоимость госконтракта составляет три миллиона рублей, говорится на сайте госзакупок.

В документах закупки указано, что средства будут выделены из регионального бюджета. По условиям чиновники должны будут вылетать из Уфы и возвращаться сюда же. Стоимость одного летного часа составляет более 169 тысяч рублей. В вертолетах, по условиям закупки, должно быть не менее 5 и не более 14 пассажирских мест. Дальность полета – не менее 600 километров. Подрядчика выберут при помощи аукциона 11 января следующего года. Оказывать услуги победитель аукциона будет до 30 июня 2021 года.

