В Башкирии регоператор капремонта потратит более двух млрд рублей на ремонт лифтов

В Башкирии регоператор капремонта потратит более двух млрд рублей на ремонт лифтов

Вчера, 13:50ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Башкирии фонд «Регионального оператора капитального ремонта имущества многоквартирных домов» объявило четыре аукциона на общую сумму 2,39 миллиардов рублей. Выбор подрядчика состоится 14 января, указано на сайте госзакупок.

В документах закупок говорится, что в ходе работ подрядчики должны будут заменить или провести капитальный ремонт 889 лифтов в 300 домах. При этом исполнители охватят минимум три района республики и семи городов. Работы должны быть завершены к концу 2021 года.

Регоператор потратит более 527 миллионов рублей на ремонт и замену лифтов в зданиях Уфы, Нефтекамска, Кумертау, Салавата, Сибая, Стерлитамака, Межгорья, а также Благовещенского, Белорецкого, Мелеузовского районов. Другой подрядчик получит более 703 миллионов рублей за капремонт 201 лифта в 66 домах Уфы.

Третий контракт на сумму 571 миллион рублей достанется подрядчику, который обязуется заменить лифты в 70 домах столицы Башкирии. И последний победитель аукциона за ремонт лифтов в 65 домах Уфы и Нетекамска получит 583 миллиона рублей.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы