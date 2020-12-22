В Башкирии регоператор капремонта потратит более двух млрд рублей на ремонт лифтов

В документах закупок говорится, что в ходе работ подрядчики должны будут заменить или провести капитальный ремонт 889 лифтов в 300 домах. При этом исполнители охватят минимум три района республики и семи городов. Работы должны быть завершены к концу 2021 года.
Регоператор потратит более 527 миллионов рублей на ремонт и замену лифтов в зданиях Уфы, Нефтекамска, Кумертау, Салавата, Сибая, Стерлитамака, Межгорья, а также Благовещенского, Белорецкого, Мелеузовского районов. Другой подрядчик получит более 703 миллионов рублей за капремонт 201 лифта в 66 домах Уфы.
Третий контракт на сумму 571 миллион рублей достанется подрядчику, который обязуется заменить лифты в 70 домах столицы Башкирии. И последний победитель аукциона за ремонт лифтов в 65 домах Уфы и Нетекамска получит 583 миллиона рублей.