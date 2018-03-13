Глава Башкирии о развитии АПК: Робототехника, цифровизация на подходе

Сегодня, 13 марта, в Уфе начали свою работу Агропромышленный форум и выставка «АгроКомплекс». На пленарном заседании форума выступил глава Башкирии Рустэм Хамитов, который в своей речи подробно рассказал о применении новых технологий в АПК,

- Наш главный императив – жить так, чтобы и жителям республики, и гостям, которые приезжают к нам, было хорошо. Мы работаем для людей, стараемся, чтобы качество жизни наших граждан постоянно росло, в том числе через развитие сельского хозяйства, - заверил глава республики слушателей, в числе которых находились заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев, заместитель министра сельского хозяйства Чехии Иржи Шир и другие высокий гости, включая потенциальных инвесторов.

Рустэм Хамитов уверенно заявил, что уходят в историю представления о сельском хозяйстве как об отсталой, нетехнологичной отрасли, которая идёт позади технического и технологического процесса.

- Конечно же, цифровизация, современные технологии, инновации – всё это присуще и современному сельскохозяйственному производству. Новые технологии выступают важным инструментом повышения эффективности сельхозпроизводства, качества продукции и производительности труда в агросфере, - сообщил глава Башкирии аудитории, добавив долю грусти в свою речь. - Что касается производительности, то мы, конечно, пока ещё отстаём от лучших, передовых примеров, существующих и в мире, и у нас в стране. Но активно над этим работаем.

По его словам, сегодня в сельском хозяйстве всё шире применяется современная техника, цифровые системы, внедряются научные разработки, результаты селекционной работы. Развивается экспортный потенциал отрасли. При этом ставится задача увеличить долю экспорта продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью.

- Самой динамично развивающейся в республике категорией производителей становятся фермеры, - отметил Рустэм Хамитов. - За последние пять лет их доля в общереспубликанском объеме сельхозпроизводства увеличилась вдвое – с 6 до почти 12 процентов и достигла в прошлом году 20 млрд рублей. Современный фермер должен владеть знаниями и навыками работы агронома, ветеринара, зоотехника, экономиста, бухгалтера, механика, маркетолога, юриста. Одним словом, специалист широчайшего, всеохватывающего профиля. Конечно, сочетание функций по этим и другим направлениям, управлению бизнес-процессами должно реализовываться в современных технологиях…

Вчера на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей в Краснодаре Владимир Путин высоко оценил работу таких центров и порекомендовал распространить их опыт на всю Россию. Рустэм Хамитов сообщил сегодня, что Башкирия готова поделиться своими наработками в этой части, как и в части развития сельхозкооперации.

- Мы активно поддерживаем эту тему, помогаем формироваться кооперативам, приобретать им оборудование. Собственно говоря, выделяем немаленькие ресурсы – счёт идёт на сотни миллионов рублей. В 2018 году будет закупаться оборудование для переработки молока, мяса, шерсти, ягод, фруктов и т.д. И люди на селе будут сами себя обеспечивать работой, - обрисовал блестящие перспективы глава Башкирии, напомним, что для нашего региона это очень актуально, ведь 38 процентов населения живёт в сельской местности.

С явным удовольствием Рустэм Хамитов рассказал о передовой технике и технологиях в сфере АПК.

- У нас в республике реализуется программа, которая позволяет ежегодно обновлять устаревшую технику и оборудование. Мы хорошо субсидируем сельское хозяйство. В результате за семь лет приобретено 3,5 тысячи современных тракторов, более 1,5 тысячи комбайнов, почти 300 кормоуборочных комбайнов, других видов техники, которая производится, в том числе, и у нас, и в Российской Федерации, - сообщил он. - Успешно внедряются средства спутниковой навигации, оказывается господдержка на приобретение такого оборудования, в том числе дронов и беспилотников. В нескольких хозяйствах учёт механизированных работ ведётся на основе контролируемых навигационными устройствами показателей. Уже сегодня эти технологии работают.

Полным ходом идет создание электронных карт, проведена оцифровка уже 40 процентов сельхозугодий, все это в итоге воплотится в республиканскую информационную аналитическую систему, которая будет интегрирована с федеральной.

Не обойдется башкирское сельское хозяйство и без космоса. По данным Рустэма Хамитова, в этом году в пяти крупных сельских предприятиях собираются апробировать систему точного земледелия на основе данных космического мониторинга.

Решение такого важного вопроса, как отток населения из деревни и недостаток кадров в АПК, по мнению главы Башкирии, также вполне осуществимо.

- В частности, 500 тысяч рублей будет выплачиваться выпускникам вузов, которые приедут работать в сельскую местность; 300 тысяч рублей – выпускникам среднего профессионального образования. Это в пять раз больше, чем было по каждой категории ранее, в 2015-2016 годах. У нас заложено порядка 70 млн рублей на субсидирование такой поддержки. Всё это, конечно же, будет работать, - с полной уверенностью заявил глава региона. - Мы понимаем, что состав набора специальностей в сельском производстве тоже будет меняться. Конечно, робототехника, цифровизация на подходе. Мы видим, что нужны будут специалисты совершенно другого уровня – современные, образованные, цивилизованные во всех смыслах люди. В образование, подготовку таких специалистов мы будем направлять ресурсы.

Очень важной сферой приложения сил в сельском хозяйства, по мнению Рустэма Хамитова должно стать производство Экологически чистых и полезных продуктов питания.

- Здесь ещё очень много предстоит сделать, но мы понимаем, как эту работу вести. Уверен, что Республика Башкортостан будет одним из центров российского производства экологически чистых и полезных продуктов, - сказал глава республики. - Вообще говоря, бренд Башкортостана – «Сделано в Башкортостане», не говорю уж про «Башкирский мёд» – всё это хорошо известно у нас в стране, пользуется спросом. И мы не собираемся снижать планку.

Тут он напомнил про предстоящий в 2021 году в Уфе Всемирный конгресс пчеловодов «Апимондия», пообещав, что на нем будет очень интересно.

В целом же, по мнению главы Башкирии, региональная Стратегия развития АПК до 2020 и далее до 2030 года внушают оптимизм.