В Башкирии назначен первый заместитель министр сельского хозяйства

Нуриахметов Рамил Рамзилович родился в селе Усак-Кичу Бижбулякского района Республики Башкортостан. В 2001 году окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2004 – БАГСУ по программе «Оценка стоимости предприятия» (бизнеса). Кандидат экономических наук.