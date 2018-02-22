В Башкирии назначен первый заместитель министр сельского хозяйства

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С 2007 года он был заместителем министра сельского хозяйства РБ.
20 февраля вышло распоряжение правительства о назначении Нуриахметова Рамила Рамзиловича первым заместителем министра сельского хозяйства Башкирии, сообщили в пресс-службе сельского хозяйства республики.
Нуриахметов Рамил Рамзилович родился в селе Усак-Кичу Бижбулякского района Республики Башкортостан. В 2001 году окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2004 – БАГСУ по программе «Оценка стоимости предприятия» (бизнеса). Кандидат экономических наук.
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