Министр сельского хозяйства Башкирии рассказал об ущербе от ящура
Вчера, 16:37ЭкономикаРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин
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Сумма прямого ущерба от вспышки ящура в Башкирии достигла 60-70 млн рублей.
Глава минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов оценил ущерб от эпидемии ящура в 60-70 млн рублей. Он назвал эту цифру на встрече с участниками Ассоциации молодых депутатов в Уфе.
- Пришлось сжечь весь скот в округе 30 километров, - сказал министр. - И все из-за того, что один предприниматель захотел привезти своих овец без проверок.
Сейчас по территории республики регулярно перевозят большое количество скота, и есть риск, например, что завезут африканскую чуму из Челябинской области. Чтобы предотвратить появление заболеваний, в регионе формируется мобильная ветеринарная служба.
- Даже чат завели в телеграмм-канале, - сказал министр.
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