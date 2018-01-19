Министр сельского хозяйства Башкирии рассказал об ущербе от ящура

Сумма прямого ущерба от вспышки ящура в Башкирии достигла 60-70 млн рублей.

Глава минсельхоза Башкирии Ильшат Фазрахманов оценил ущерб от эпидемии ящура в 60-70 млн рублей. Он назвал эту цифру на встрече с участниками Ассоциации молодых депутатов в Уфе.

- Пришлось сжечь весь скот в округе 30 километров, - сказал министр. - И все из-за того, что один предприниматель захотел привезти своих овец без проверок.

Сейчас по территории республики регулярно перевозят большое количество скота, и есть риск, например, что завезут африканскую чуму из Челябинской области. Чтобы предотвратить появление заболеваний, в регионе формируется мобильная ветеринарная служба.