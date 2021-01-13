Житель Башкирии не может трудоустроиться на родине и уехать на работу в Казахстан

Житель Башкирии не может трудоустроиться на родине и уехать на работу в Казахстан

Вчера, 12:56ЭкономикаТатьяна МайороваPhoto: vk.com
Общественный активист из Абзелиловского района Башкирии считает, что дома ему отказывают в трудоустройстве по политическим мотивам.

36-летний житель Абзелиловского района Башкирии Камил Мухамедьянов, являющийся профессиональным юристом с дипломом Башгосуниверситета, уже почти год не может найти работу. При этом он утверждает, что вакансии по его профилю на самом деле имеются, однако ему отказывают в приеме на работу, потому что не хотят видеть у себя столь принципиального сотрудника.

Он уволился с предыдущего места работы — юрисконсульта в Белорецкой центральной районной больнице — в феврале прошлого года. В трудовой книжке стоит отметка о том, что увольнение произошло по согласованию сторон в связи с истечением срока контракта. У самого Камила есть свое объяснение происшедшему.

— Я получал только голый оклад — 10 тысяч рублей, без всяких доплат, Работодатель не считал нужным назначать мне поощрения за работу, хотя ко мне по службе претензий не было. Работать за такие гроши я дальше не стал, — говорит Камил Мухамедьянов.

По его словам, Камил всегда занимал активную жизненную позицию. В 2017 году выступал против правления Рустэма Хамитова, выступал в защиту башкирского языка, и даже был тогда задержан после одного из митингов. Пару лет назад был он также местным депутатом и всё время старался привлекать внимание властей к «неудобным вопросам».

Я и сейчас придерживаюсь своих убеждений, всегда стараюсь бороться за справедливость. Вот недавно принимал самое активное участие в защите горы Крыктытау, выступал против «Русской медной компании», — перечисляет Камил этапы своей борьбы с несправделивостью.

Лишившись работы в феврале прошлого года, он уже в марте встал на учет в районную службу занятости и с тех пор так и не может найти работу. При этом, по словам Камила, он старается «держать руку на пульсе» — как только до него доходит информация о появлении вакансии юриста, он тут же и сам обращается в данную организацию, и уведомляет службу занятости о наличии такой вакансии. Однако каждый раз он неизменно получает ответ, что место уже занято и пока вакансии юриста для него нет. В последний раз так получилось с местным межрайонным центром «Семья».

— Я точно знал, что там есть вакансия юрисконсульта, однако получил ответ, что соответствующей вакансии в этом центре нет, а есть только вакансия контрактного управляющего, но я для нее не подходил, так как не прошел обучение по данной специализации, — повествует о своих скитаниях в поисках работы Камил Мухамедьянов.

Он уверен, что получает отказы в трудоустройстве исключительно из-за своих политических убеждений. Представители службы занятости, разумеется, утверждают, что это не так, — это прослеживается и в переписке Мухамедьянова с различными инстанциями и в ответах, которые он получал при личном общении с чиновниками.

Я решил отправить резюме с соседний Казахстан и почти сразу получил интересное приглашение приехать на работу. И не одно! Я уже был готов его принять, но тут возникла другая проблема — из-за пандемии въезд в Казахстан ограничен. Таким образом получился замкнутый круг: на родине в моих услугах не нуждаются, а туда, где я нужен, я не могу уехать, — считает Камил Мухамедьянов.

При этом он не собирается сдаваться и намерен по своему обыкновению добиваться правды.

— Я все равно буду требовать предоставить мне работу здесь, если уже мне не дают возможности уехать в Казахстан, — заявил настырный абзелиловец.

Кстати, он отметил, что не получает никакого пособия по безработице.

— Я живу с мамой, в нашей семье пятеро детей я — самый младший. Когда собрали справки, выяснилось, что среднедушевой доход нашей семьи составлял на момент подачи заявления о назначении пособия составлял 10 262 рубля 16 копеект при величине прожиточного минимума — 9 398 рублей.

Mkset надеется получить от инстанций ответ на своё письмо по всем обозначенным в этом материале вопросам.

Тем временем

По последним данным, в Башкирии число людей, лишившихся работы, за 2020 год выросло в шесть раз и уже превысило отметку в сто тысяч человек. В канун 2021 года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров дал свой комментарий по этой теме. По его мнению, одним из действенных способов решения проблемы он назвал субсидирование работодателей в случаях приема ими на работу людей предпенсионного возраста, выпускников, инвалидов, а также оказание поддержки самозанятым гражданам при покупке оборудования и оплате труда. Премьер-министр также уточнил, что среди мер борьбы с безработицей предусмотрено предоставление возможности неработающим получить дополнительное образование и новые профессии.

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