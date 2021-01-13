Житель Башкирии не может трудоустроиться на родине и уехать на работу в Казахстан

Лишившись работы в феврале прошлого года, он уже в марте встал на учет в районную службу занятости и с тех пор так и не может найти работу. При этом, по словам Камила, он старается «держать руку на пульсе» — как только до него доходит информация о появлении вакансии юриста, он тут же и сам обращается в данную организацию, и уведомляет службу занятости о наличии такой вакансии. Однако каждый раз он неизменно получает ответ, что место уже занято и пока вакансии юриста для него нет. В последний раз так получилось с местным межрайонным центром «Семья».