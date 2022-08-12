Сбербанк в Башкирии выдал первую комбо-ипотеку

Сбербанк в Башкирии выдал первую комбо-ипотеку
Сбербанк в Башкирии выдал первую комбо-ипотеку
Вчера, 13:43ЭкономикаФото: sberbank.ru
Сбербанк в Башкирии выдал первую комбо-ипотеку на покупку квартиры, кладовой и машино-места.

Таким продуктом воспользовалась семья из Уфы при покупке недвижимости в жилом проекте «Уникум на Коммунистической» от девелопера «Унистрой».

Комбо-ипотека – это кредит с единой ставкой на весь срок кредитования, который при этом будет сразу включать в себя ипотеку и на жильё, и на машино-место и/или кладовую. Комбинации могут быть самые разные, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остаётся неизменным — квартира.

Чтобы оформить комбо-ипотеку, клиенту нужно подать обычную заявку на покупку квартиры в новостройке онлайн на Домклик и запросить общую сумму кредита, которая нужна для приобретения нескольких объектов недвижимости.

Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:

«Все чаще жители Уфы вместе с квартирой приобретают дополнительные площади. Поэтому я уверен, что комбо-ипотека существенно упростит жизнь нашим клиентам, ведь взять один кредит гораздо удобнее, быстрее и проще, чем три».

Более подробную информацию можно уточнить на сайте https://domclick.ru

Материалы по теме:
Сбербанк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы