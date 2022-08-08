Сбер запустил новую льготную программу инвесткредитования

Сбер запустил новую льготную программу инвесткредитования
Сбер запустил новую льготную программу инвесткредитования
Вчера, 20:51ЭкономикаФото: 1MI
В Сбербанке с 9 августа начинается прием заявок по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестпроектов малого и среднего бизнеса.

Согласно условиям программы, ставка финансирования составит 3,0 — 4,5%, сообщает transsibinfo.com.

Ставка в таком объеме благоприятно скажется на доступности кредитов для МСП, что дополнительно простимулирует экономику трансформироваться и развиваться в сегодняшних реалиях, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Новая программа в тестовом режиме объединит программу субсидирования процентной ставки в рамках национального проекта «МСП» и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования. Приоритетными отраслями для реализации программы определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики, гостиничный бизнес.

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