Эксперты: В Сбере стоимость услуги «Уведомления об операциях» ниже других банков

Эксперты: В Сбере стоимость услуги «Уведомления об операциях» ниже других банков
Эксперты: В Сбере стоимость услуги «Уведомления об операциях» ниже других банков
Вчера, 19:44ОбществоФото: press.sber.ru
С 1 августа 2022 года Сбербанк увеличит стоимость уведомлений об операциях. Разница в цене будет на 10 рублей больше, сумма зависит от типа карты, стоимость услуги составит 40 либо 70 рублей в месяц.

Эксперты банковского рынка констатируют, что другие кредитные организации взимают за такую услугу от 59 до 100 рублей, при этом не сообщая о росте цены клиентам. Об этом пишет kp.ru.

Невзирая на увеличение стоимости услуги, уведомления в Сбербанке все равно будут стоить как в других банках или даже дешевле. Например, в Альфа-Банке месячная стоимость услуги уведомлений составляет 99 руб., в ВТБ и банке “Тинькофф” стоимость сообщений об операциях составляет 59 руб. ежемесячно, а в Райффайзенбанке - 60 руб. Кроме того, клиенты Почта банка тратят по 69 руб.

Как отмечается на сайте Сбера, при оформлении подписки “СберПрайм+” уведомления об операциях по СберКарте тоже станут бесплатными. При этом уведомления по кредитной СберКарте как и раньше предоставляются бесплатно.

Изменение стоимости уведомлений в банках продиктовано значительным ростом транзакционной активности клиентов и увеличением количества отправляемых уведомлений в 2 раза за последние 5 лет. Об этом рассказал председатель совета директоров ЦЭР.РФ Андрей Киселев. Он добавил, что в эту услугу банк активно добавлял уведомления по вкладам и счетам.

С помощью уведомлений банк дает возможность после транзакций отслеживать свой актуальный баланс. Кроме того, банк информирует о возможности получения оперативной информации о рисковых операциях по вкладам - списаниях, открытии или закрытии доверенности.

“Очевидно, что стоимость таких услуг должна была вырасти для клиентов. Несмотря на рост издержек, оперативное информирование клиентов о совершенных операциях в текущих условиях обретает высший приоритет, поскольку позволяет предупредить или дезавуировать действия мошенников, которые активизировались в последнее время”, - отметил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Вместе с тем директор фонда “За права заемщиков” Евгения Лазарева не считает, что отказ от уведомлений и сообщений будет более безопасным, поскольку их полное отключение сделает попытки нелегального доступа к приложению либо счетам клиента вовсе незаметными, что может лишить его шанса на своевременное реагирование и свою защиту в таких ситуациях.

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