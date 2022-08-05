Сотрудница Сбера из Башкирии спасла клиента от мошенников

«Сбер делает все для того, чтобы предотвратить подобные инциденты, однако в первую очередь бдительность должны проявлять сами клиенты. Самый простой способ противостоять телефонным мошенникам — не реагировать на подобные звонки. Достаточно повесить трубку, а потом, если вы сомневаетесь, перезвонить на контактный номер сотового оператора и уточнить, всё ли в порядке с вашим номером, либо в банк по номеру 900, чтобы убедиться, что доступ к вашим счетам есть только у вас. Мы обучаем наших сотрудников, как распознать клиентов, которые могут быть под влиянием мошенников, и как помочь им в этот момент. Но при общении с подозрительным человеком клиенты тоже должны проявлять бдительность и соблюдать простые правила безопасности».