Заглянули вглубь. «Башнефть» внедряет инновационные технологии исследований скважин

В Башкирии на Арланском месторождении нефтяники применили инновационные технологии в геофизических исследованиях скважин, которые позволяют на 35% сократить расходы на данное направление деятельности.

Геофизические исследования скважин позволяют детально разведать пласты и уточнить потенциал добычи. Такие работы проводятся на всем этапе жизни месторождений (сюда входят и геологоразведка, и бурение, и эксплуатация). Новейшие технологии в этой сфере могут «вдохнуть вторую жизнь» и в зрелые месторождения, что особенно важно для Башкирии. В процессе исследований принципиально важно собрать максимальный объем информации о состоянии конкретной скважины, поскольку именно на данном этапе специалисты делают выводы о наличии запасов нефти, которую впоследствии предстоит добывать. Актуальность этой задачи возрастает еще и потому, что поисковых и разведочных скважин бурится не так много, пояснили Mkset специалисты предприятия «Башнефть-Петротест» дочернего предприятия «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Башкирские нефтяники на Арланском месторождении в Башкирии провели успешные испытания инновационного отечественного оборудования, которое применяется при геофизическом исследовании скважин. Работы проводились с применением новейшего электрического микросканера (ЭМИ), позволяющего отображать на мониторах чёткий и детальный вид стенок новой скважины в пластах породы, а также кросс-дипольного акустического каротажа (КДА) - он дает возможность посредством излучения акустических сигналов выявить структуру, строение пластов и коллекторов. Эти сведения стратегически важны при выборе метода бурения и направления ствола скважины. Закрепляет точность данных ядерно-магнитный каротаж в сильном поле (ЯМК), который определяет пористость пород, а также газо- и нефтенасыщенность коллекторов. Такие данные помогают с высокой точностью устанавливать запасы углеводородов на новых месторождениях и выявлять новые залежи в зрелых и выработанных скважинах, что сейчас очень актуально для нашего региона. Photo: bashneft.ru Кстати, на скважинах «Башнефти» впервые в России была испытана и внедрена в промышленную практику технология ЯМК отечественного производства, с помощью которой можно осуществлять непрерывные измерения, одновременно задействовав различные параметры регистрации. Это позволяет оценить остаточное нефтенасыщение скважины без проведения стационарных замеров. Необходимо учесть, что, помимо других своих достоинств, новые инновационные технологии определяют в процессе бурения еще и пропущенные потенциальные объекты разработки (коллекторы), а также уточняют характер их насыщения и геологическое строение. Эти сведения особенно важны при строительстве скважин в сложных условиях, бурении горизонтальных стволов и проведении гидравлического разрыва пласта. Как говорят специалисты, безусловным преимуществом российской аппаратуры является низкая стоимость покупки и затрат на её содержание. В то же время эксперты отмечают, что отечественное оборудование по своим техническим характеристикам совсем не уступает импортным аналогам, в чем башкирские нефтяники уже убедились на практике. Испытанные передовые технологии позволяют на 35% сократить затраты при проведении геофизических исследований скважин - это экономия более 85 миллионов рублей, пояснили в «Башнефти». По данным из открытых источников, развитие и внедрение высоких технологий отечественного производства на месторождениях «Башнефти» - один из ключевых приоритетов развития компании, который тесно увязан со стратегией «Роснефть-2022» по формированию технологичного нефтесервисного бизнеса нового типа. Первопроходцами в деле испытания и внедрению новой российской аппаратуры ЭМИ и КДА наравне с «Башнефтью» стали такие предприятия в периметре «Роснефти», как «Славнефть-Красноярскнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter