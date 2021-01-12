Заглянули вглубь. «Башнефть» внедряет инновационные технологии исследований скважин

Как говорят специалисты, безусловным преимуществом российской аппаратуры является низкая стоимость покупки и затрат на её содержание. В то же время эксперты отмечают, что отечественное оборудование по своим техническим характеристикам совсем не уступает импортным аналогам, в чем башкирские нефтяники уже убедились на практике.