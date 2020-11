Вопреки негативным факторам «Башнефть» в 3 квартале улучшила финансовые показатели

«Башнефть» раскрыла финансовые итоги за девять месяцев и третий квартал текущего года по международным стандартам финансовой отчётности.

2020 год стал суровым испытанием для всей экономики и в первую очередь, нефтяной отрасли, которую не миновали обвал мировых цен на нефть, снижение спроса на неё и нефтепродукты, а также существенное ухудшение экономической ситуации во всем мире, обусловленное пандемией Covid-19. Напомним также о соглашении стран-участников ОПЕК+ о сокращении добычи нефти в период с мая 2020 года. При этом, судя по опубликованной отчетности «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») за третий квартал текущего года, финансовые показали опорной компании Башкирии существенно улучшились. Финансы посчитаны Если говорить о выручке, то в третьем квартале она выросла на 9,8% в сопоставлении с показателями второго квартала и составила 126 млрд руб., а в целом, по итогам девяти месяцев, общая сумма выручки «Башнефти» превысила 416 млрд руб. Чистая прибыль компании в третьем квартале преодолела отрицательные значения предыдущего отчётного периода (что неудивительно в период рухнувших цен на нефть и нефтепродукты – прим. ред) и составила 2,1 млрд руб. Показатель EBITDA в прошлом квартале вырос почти на 120% по сравнению со вторым кварталом и достиг 11,5 млрд руб. Заметно улучшилась ситуация и со свободным денежным потоком компании, который тоже вышел из отрицательных значений предыдущего отчетного периода и достиг уровня в 17,5 млрд руб. Важно отметить, что устойчивость «Башнефти» на фоне обрушения цен на нефть подтвердили и в международном рейтинговом агентстве Fitch. Рейтинг, который аналитики присвоили «Башнефти», располагается на уровне BBB и имеет стабильный прогноз. «Башнефть» смогла не только продолжить реализацию инвестиционных программ, но и увеличила капитальные затраты в третьем квартале на 8,4% по сравнению с предыдущим периодом. По данным за девять месяцев 2020 года рост капитальных вложений составил 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Производство развивается Очень важно, что в этот сложный период не были приостановлены мероприятия по реконструкции и строительству крупных проектов в соответствии с программой модернизации нефтеперерабатывающего комплекса. Так, продолжаются реконструкция комплекса гидрокрекинга, а также комплекса производства ароматических углеводородов на производственной площадке «Башнефть-Уфанефтехим». Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефть» не сдает ведущие позиции в отрасли по таким ключевым показателям, как глубина переработки и выход светлых нефтепродуктов, продолжая следовать эффективной стратегии развития нефтепереработки. Как результат - за девять месяцев этого года компания увеличила глубину переработки нефти до 85% (рост на 3%), а выход светлых нефтепродуктов составил 65%. Напомним, в октябре этого года между «Башнефтью» и руководством Башкирии подписано инвестиционное соглашение о строительстве резервной технологической линии установки производства элементарной серы на производственной площадке «Башнефть-УНПЗ». Данный объект после ввода в эксплуатацию позволит поднять объём утилизации сероводородсодержащего газа, образующегося на производственных установках филиала «Башнефть-УНПЗ» в ходе выпуска высококачественных видов моторного топлива экологического стандарта Евро-5 и бензина марки Евро-6 с пониженным содержанием серы и иных вредных веществ. Важнейшим итогом осуществления этих планов станет снижение негативного воздействия на окружающую среду. Большим событием в третьем квартале 2020 года стала организация производства катализатора гидроочистки вакуумного газойля на базе ООО «РН-кат» в Стерлитамаке. Сейчас проводятся опытно-промышленные испытания данного объекта на Сызранском НПЗ «Роснефти». Помимо этого, на предприятии по-прежнему идет промышленный выпуск катализаторов гидроочистки дизельного топлива, которые в дальнейшем поступают на уфимский нефтеперерабатывающий комплекс и другие заводы «Роснефти». Начало промышленного производства этих катализаторов стало еще одним этапом импортозамещения в нефтеперерабатывающей отрасли. Запасы нефти растут Ещё одно актуальное направление инвестиций «Башнефти» с начала года – нефтедобыча. Так, проходка эксплуатационного бурения по сравнению с девятью месяцами 2019 года выросла на 18% (до 413 тыс. метров), а количество эксплуатационных скважин нарастили на 35% (до 147). Число скважин с горизонтальным бурением увеличилось на 53% (до 130), одновременно проходка горизонтальных стволов прибавила 22% (до 361 тыс. метров). Зримы успехи «Башнефти» в деле повышения эффективности добычи горизонтальных скважин на зрелых месторождениях нашей республики. В частности, высокую оценку получили результаты испытаний технологии гидропескоструйной перфорации совместно с гидроразрывом пласта на многостадийных горизонтальных скважинах карбонатных коллекторов. Применение таких технологий поможет уменьшить период от начала буровых работ до получения нефти из скважины, существенно поднять нефтеотдачу пластов, а также позволит задействовать ранее не вовлеченные в добычу и слабо работающие участки пласта. Все это позволит продлить жизнь зрелым месторождениям Башкирии. Экология в порядке В предыдущем квартале 2020 года «Башнефть» не упускала из виду и экологическую сторону своей деятельности. Так, осенью этого года сотрудниками «Башнефть-Добыча» (главное нефтедобывающее предприятие «Башнефти») в тесном взаимодействии с Минлесхозом РБ были высажены свыше 22 тысяч елей на 5,5 гектарах в Аскинском и Бирском районах Башкирии. Непосредственно в Бирском районе молодой ельник появился на особо охраняемой природной территории – в зоологическом заказнике, где обитает такая редкая птица, как орлан-белохвост. До конца 2020 года «Башнефть» планирует продолжить в Башкирии высадку саженцев на площади свыше 52 гектаров, а на 2021 год решено расширить площадь лесовосстановления до 1000 с лишним гектаров. Экологические заботы «Башнефти» распространяются и на водные ресурсы в регионах деятельности компании. Приятно было убедиться, что с начала 2020 года работники компании выпустили в водоемы Башкирии, а также Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов свыше 1,2 млн мальков рыб ценных пород. Важное место в деятельности компании отдано реализации масштабной газовой программы, её результат - высокий уровень рационального использования попутного нефтяного газа в Башкирии (до 96% при нормативе не ниже 95%). При этом на крупнейшем в республике Арланском месторождении этот показатель вырос даже до 99%. В столице республики Уфе тем временем благополучно продолжается промышленная эксплуатация новых биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехим», имеющих производительность 84 000 кубометров в сутки. Введение в строй такого высокотехнологичного комплекса помогло значительно улучшить экологический баланс реки Белой. Очищенная вода, которая возвращается с очистных сооружений обратно в реку, полностью соответствует высоким требованиям к состоянию водоёмов рыбохозяйственного значения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter