«Башнефть» провела крупнейший выпуск ценных рыб за 10 лет: более 1,2 млн мальков

— Отмечу научный подход башкирских нефтяников, поскольку при реализации таких инициатив важно не только выпустить мальков, но сделать это, не нарушив сложившейся экосистемы водных объектов. Места выпуска и количество мальков определялись на основе научных расчетов и рекомендаций профильных ведомств. Поэтому можно уверенно говорить не только о том, что приживаемость мальков будет максимальной, но и о том, что их выпуск не нарушит баланса местной флоры и фауны, — отметили в министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.