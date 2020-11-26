«Башнефть» провела крупнейший выпуск ценных рыб за 10 лет: более 1,2 млн мальков

«Башнефть» провела крупнейший выпуск ценных рыб за 10 лет: более 1,2 млн мальков

Вчера, 14:53ОбществоАндрей КоролевPhoto: Артур Салимов / Mkset.ru
Такой вклад, по словам специалистов, является значительным для восполнения биоресурсов в водных объектах России.

Сначала — о зарыблении на территории Башкирии. В июле и ноябре этого года башкирские нефтяники выпустили в реку Белую (уфимский микрорайон Затон, Дюртюлинский и Краснокамский районы РБ), а также Павловское водохранилище около 150 тыс. мальков стерляди. Эта рыба занесена в Красную книгу.

Из рыбоводческого хозяйства мальков стерляди доставили в специальных контейнерах. Перед тем, как выпустить их, температуру воды в ёмкостях постепенно выровняли с температурой водоема, чтобы рыбы успела привыкнуть. Через более чем час такого водообмена мальков переселили в новое место обитания. По словам специалистов, уже в следующем году они могут дать потомство.

По словам замначальника отдела госконтроля, надзора и охраны водных и биологических ресурсов по РБ Средневолжского территориального управления Росрыболовства Людмилы Скворцовой, которая наблюдала за ноябрьским выпуском, это мальки камско-бельской популяции стерляди, традиционно обитающей в этих водах:

— Сеголетки (так специалисты называют молодняк — прим. Mkset) выращивались в рыбоводческом хозяйстве с января-февраля текущего года, то есть это уже подросшая рыба с довольно серьезной навеской — более 10 граммов. Приживаемость такого малька будет гораздо более высокой, чем если бы он выпускался в водоемы весной или летом.

В Минэкологии Башкирии подчеркнули, что количество мальков и подбор мест для выпуска рыбы не были случайными.

— Отмечу научный подход башкирских нефтяников, поскольку при реализации таких инициатив важно не только выпустить мальков, но сделать это, не нарушив сложившейся экосистемы водных объектов. Места выпуска и количество мальков определялись на основе научных расчетов и рекомендаций профильных ведомств. Поэтому можно уверенно говорить не только о том, что приживаемость мальков будет максимальной, но и о том, что их выпуск не нарушит баланса местной флоры и фауны, — отметили в министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Что касается других регионов России, в которых «Башнефть» провела масштабное зарыбление, самый крупный выпуск организовали в Ненецком АО. Около 880 тыс. мальков сиговых пород до выпуска в р. Сула семь месяцев находились в особых инкубаторах для набора необходимой массы. До нового места обитания мальков доставили на вертолете, и здесь, специалисты отмечают, — четырёхчасовой перелёт молодь рыбы перенесла отлично.

В р. Обь (Ханты-Мансийский АО) нефтяники выпустили 147 тыс. мальков пеляди, которые были выращены в этой же реке — питомник отделен от водоема шлюзом. Подобный метод полностью исключает период адаптации мальков после попадания в большую реку.

Все места выпуска молоди были определены Росрыболовством и согласованы с региональными отделами госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов. Деятельность по искусственному зарыблению водоемов России осуществляется в рамках реализации стратегических задач НК«Роснефть» в области охраны окружающей среды, включающих комплекс мер по защите экосистем и биоразнообразия, восстановлению природных ресурсов.

Всего за лето-осень этого года «Башнефть» (входит в структуру «Роснефти») выпустила в водоемы Башкирии, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов 1,2 млн мальков ценных видов

рыбы (сиговые породы, стерлядь и лосось). За последние 10 лет программы «Башнефти» по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов это рекордный показатель.

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