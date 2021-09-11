Башкирия оказалась единственным регионом, финансирующим создание маркетплейсов

Башкирия оказалась единственным регионом, финансирующим создание маркетплейсов
Башкирия оказалась единственным регионом, финансирующим создание маркетплейсов
Вчера, 14:59ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
В 2020 году многие предприятия вышли в онлайн, пытаясь адаптироваться к новым условиям.

По словам зампредседателя госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Елены Изотовой, в республике с прошлого года выделяются средства из бюджета на оформление цифрового паспорта компаний для маркетплейсов (торговая площадка, на которой совершается торговля товарами и услугами различных компаний — прим.ред.).

При этом Башкирия остается единственным регионом, который ввел эту поддержку, чтобы субъектам МСП помогать с размещением на электронных площадках.

— Маркетплейсы — актуальная тема, тем более, когда ограничена торговля и ограничен выезд в зарубежные страны, — считает Елена Изотова. — Центр поддержки экспорта совместно с госкомитетом вывел 230 компаний на электронные площадки, где уже находятся 35 тысяч товарных позиций. Конечно, продажи пока маленькие, но мы надеемся, что наши компании узнают о товарах на площадках, и продажи повысятся.

Елена Изотова также отметила, что покупка аккаунтов для республиканских предприятий, на которых размещается продукция, происходит на средства Центра поддержки экспорта. На данный момент таких аккаунтов девять.

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