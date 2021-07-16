Одноклассники запустили реферальную программу в экосистемном маркетплейсе товаров

В конце 2020 года ОК перезапустили собственный маркетплейс совместно с AliExpress Россия. Пользователи соцсети получили возможность совершать покупки из каталога с более чем 100 млн товаров. Сервис нативно интегрирован во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей. Кроме того, маркетплейс ОК формирует персональную ленту товаров для всех пользователей, а покупатели могут делиться новыми товарами с друзьями и получать от них ценные рекомендации.