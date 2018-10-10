Антимонопольная служба отменила конкурс на обустройство платных парковок в Уфе

Региональное Управление ФАС по Башкирии признало обоснованными все жалобы на действия администрации Уфы при проведении конкурса на определение подрядчика на обустройство платных парковой к в Уфе. Об этом сообщил «КоммерсантЪ-Башкортостан» со ссылкой на свой источник.

Ранее сообщалось, мэрия Уфы отклонила 7 заявок на участие в конкурсе. Позже на условия отбора пожаловались сразу четыре компании — московская «Промсистем», ульяновская «Проф-ИТ групп», ООО «Уфастройкерамика» и ПАО «Башинформсвязь» («дочка» «Ростелекома»). В своих жалобах они указывали, что сам конкурс не объявлялся, это был доконкурсный отбор, однако заявки все равно оценивались как заявки участников конкурса. Это, по мнению заявителей, нарушает закон о защите конкуренции.

По данным журналистов, ведомство признало обоснованными все жалобы на действия городской администрации при проведении конкурса и выдало мэрии предписание об аннулировании результатов торгов.

При этом отметим, что на сайте УФАС пока не опубликовано официальное сообщение на данную тему.