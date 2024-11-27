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Парковка

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Ноябрь
В Уфе открыли новую дорогу
27 ноября, 17:59
В Уфе утвердили тарифы на парковку
27 ноября, 11:42
В Уфе снесут кафе и гипермаркет
13 ноября, 08:44
Октябрь
Канатная дорога дотянется до «Цветов Башкирии» в Уфе
29 октября, 14:06
Момент взрыва в Уфе попал на видео
13 октября, 08:34
Женская ссора на парковке кончилась парой коктейлей «Молотова»
9 октября, 09:08
«Шашки» в Уфе закончились жесткой аварией
7 октября, 05:31
Сентябрь
Штрафы за парковку вводят в Башкирии
24 сентября, 15:10
Убитую на Маврикии красотку похоронили в Башкирии
4 сентября, 11:46
Уфу зачистят от автохлама
3 сентября, 04:26
Август
Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн
19 августа, 11:56
Мэрия Уфы предупреждает об ограничениях на парковку в городе
13 августа, 15:44
Июль
Заказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы
Верховный суд России оставил в силе решение по гражданскому иску выжившего при покушении киллера мужчины к заказчику его убийства, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
19 июля, 10:56
Парковку на станции «Шакша» не увеличат
Расширить зону временного хранения частного транспорта пассажиров, вынужденных пользоваться электричками, не представляется возможным, сообщила мэрия Уфы.
19 июля, 10:02
Кто избил пивом ребенка в Уфе
19 июля, 08:38
Мэр Уфы пожаловался на вандалов
Утром в среду, 17 июля, руководитель городской администрации Ратмир Мавлиев посетил площадку благоустройства нового арт-объекта и выложил итоги визита в свой Telegram-канал.
17 июля, 07:15
Май
Автоледи, заблокировавшую трамвайные пути в Уфе, нашли и оштрафовали
31 мая, 14:10
Автохам блокировал трамваи в Уфе
31 мая, 12:26
Апрель
У Конгресс-холла «Торатау» в Уфе временно ограничат движение
26 апреля, 09:05
Март
В центре Уфы весь рабочий день будет закрыта парковка
В центре Уфы на время закроют парковку у государственного драматического театра. Подробности раскрыли в администрации города.
20 марта, 16:12

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