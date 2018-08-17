Платные парковки в Уфе: цена вопроса еще не ясна

Пресс-завтрак издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», посвященный грядущему появлению платных парковок в Уфе, собрал настолько большое число спикеров и журналистов, что ни у кого уже не осталось сомнений в актуальности темы. При этом, как выяснилось, четких ответов на наиболее актуальные вопросы пока нет, поскольку основная работа над проектом не завершена.

Что? Где? Когда?

Как мы уже сообщали ранее, в Уфе начали принимать заявки на участие в концессионном соглашении по проекту организации платных парковочных мест. Инициатором данного процесса выступила компания «Сити Р», которая на сегодняшний является единственным участником конкурса и, по сути, основным претендентом на роль оператора платных парковок в городе. При этом представители столичной мэрии не исключают, что в ближайшее время у «Сити Р» вполне могут появиться конкуренты. Прием заявок продлится до 7 сентября. Звонки от заинтересованных представителей бизнес-сообщества поступали, но тем не менее пока в качестве потенциального партнера проекта рассматривается компания «Сити Р».

- Мы готовы выступить в качестве концессионера и инвестора данного проекта. Инвестиции в него составят 1 млрд 186 млн рублей, реализация должна занять 25 лет, она включает в себя создание, реконструкцию и модернизацию парковок, - пояснил директор ООО «Сити Р» Марат Батталов. – Первый этап проекта планируется реализовать в исторической части города. В него войдут около 35 улиц, рассчитанных на 5700 парковочных мест, из них не менее 10 процентов должны быть предназначены для инвалидов.

Первый этап внедрения платных парковок затронет улицы Аксакова, Революционную, Айскую, Воровского, Заки Валиди. Далее процесс дойдет до проспекта Октября и Черниковки. Спальным районам типа Сипайлово или Затона появление платных парковок не грозит.

По словам Марата Батталова, на первом этапе компания рассчитывает на собственные средства, а в перспективе не исключает кредитование в банках. Не исключается софинансирование.

- Основная задача, помочь решить которую должны платные парковки, - это разгрузка городского траффика, улучшение экологической ситуации, избавление от пробок, освобождение улиц в центре города от автомобилей, которые порой паркуются в 2-3 ряда, - сказал начальник информационно-аналитического управления администрации Уфы Камиль Юлаев. – Основные парковочные места при этом будут рассредоточены вдоль магистральных улиц.

Более реально о проекте, по словам участников пресс-конференции, можно будет говорить после 21 августа, когда проектная организация представит свое видение будущих парковок. Проект будет выложен в открытом доступе для всеобщего обсуждения.

Единственное, что точно сообщили представители компании «Сити Р» и чиновники, что старт проекта намечен на начало ноября. Планируемый режим работы парковок - с 8.00 до 20.00. В выходные дни их услуги будут бесплатными.

Известно, что часть вырученных от деятельности платных парковок средств будет поступать в бюджет города.

Сколько?

Как рассказала заместитель директора компании «Сити Р» по связям с общественностью Лилия Клюковская, периметр размещения парковок уже определен, однако точного адресного плана пока нет. О стоимости парковки тоже пока говорить рано, ее должна будет определить администрация города, хотя потенциальный оператор при этом оговорился, что склоняется к сумме в 50 рублей за час парковки, как, собственно, и установлено в большинстве городов страны, где уже работают подобные парковочные системы.

Будут разработаны базовые, льготные и максимальные тарифы. Инвалидам и иным льготникам лучше всего оформлять документы на пользование парковками через МФЦ или порталы госуслуг, тогда они будут внесены в общую базу, и к ним автоматически будет применяться льготный тариф.

При этом оплата за парковки будет осуществляться через антивандальные паркоматы (кстати, каждый из них стоит до 750 тысяч рублей в зависимости от модели). Оплата будет возможна только по безналичному расчету - при помощи банковских карт либо мобильного приложения. Как считают инициаторы проекта, мобильное приложение выгоднее, поскольку в случае, если автомобилист покинет парковку в 18.22, при оплате картой ему придется рассчитываться за парковку до 19.00, а посредством мобильного приложения с него будет взята оплата вплоть до 18.22. На мобильные приложения будут также приходить push-уведомления за 10 минут до окончания парковочного часа.

Предусмотрена также возможность приобретения так называемых парковочных карт для пользования парковками на срок от одного месяца до года.

Бесплатно пользоваться услугами парковок можно в течение 15 минут. Этого времени должно хватить, например, родителям, которые привозят детей в школу на автомобиле и провожают их до дверей учебного заведения.

Возле социальных учреждений парковки будут обустраиваться по согласованию с их руководством.

На магистральных улицах вблизи театров и концертных залов, скорее всего, никаких поблажек для посетителей зрелищ предусмотрено не будет, им придется добираться туда на общественном транспорте либо парковаться на территории культурных учреждений. А уж при отсутствии свободных мест на парковках придется воспользоваться платными парковками.

В день – при парковке, например, с 6.00 до 18.00 – автомобилисту придется выложить примерно 450 рублей. Очевидно, что такие условия приемлемы не для всех. В качестве альтернативы тем автомобилистам, которые не готовы пользоваться платными парковками постоянно, напрашивается обустройство так называемых перехватывающих парковок на окраинах города, по примеру той же Москвы, где многие автомобилисты оставляют свои машины на подобных стоянках в пригороде и добираются на работу на общественном транспорте.

Вопрос создания таких перехватывающих парковок, по словам сотрудников мэрии, сейчас также изучается. Скорее всего, этот вопрос встанет, когда платные парковки появятся по всему городу.

На вопрос о том, не обернется ли введение платных парковок кризисом для общественного транспорта в Уфе, начальник отдела организации перевозок Управления транспорта и связи администрации Уфы Альберт Сафаров заверил, что такой опасности нет.

- У нас сейчас многие маршрутки в городе ездят полупустые, - сказал он. – Так что платные парковки должны пойти на пользу и общественному транспорту тоже.

Введение платных парковок наверняка должно стать на руку каршерингу, услугами которого захотят воспользоваться многие автомобилисты. Кстати, услуги парковки в этом случае будут оплачивать сами службы каршеринга.

Как бороться с нарушениями?

Самым злободневным оказался вопрос о том, куда денутся водители, не желающие пользоваться платными парковками. Ответ очевиден – они устремятся в городские дворы, к ужасу жильцов близлежащих домов. Как считают представители мэрии, наиболее реальный и действенный рецепт исправления ситуации в данном случае – это установка шлагбаумов на въезде во двор, ключи от которых будут доступны только жильцам домов.

- Накоплен опыт решения данной задачи в других городах страны. Например, правительство Москвы выделяло гранты на установку шлагбаумов, - пояснил начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Никита Дмитриев. – А вот в Краснодаре пошли еще дальше. Жильцы домов установили платную парковку во дворе, за шлагбаумом, а собранными деньгами оплачивают часть своих коммунальных услуг.

Правда, в этом случае неизбежны проблемы с проездом автомобилей экстренных служб – пожарных, скорой помощи и т.д. Как оказалось, панацея существует.

- Существуют программы обеспечения доступности дворов для автомобилей экстренных служб. Их сотрудники смогут оперативно связаться с операторами колл-центра, которые сразу откроют шлагбаум. В тестовом режиме можно сначала оборудовать 5-10 дворов, чтобы убедиться, настолько эффективна такая программа, - уточнил Марат Батталов. – Вообще стоимость установки шлагбаума составляет 18-24 тысяч рублей, что не столь обременительно для горожан, если они решат сами заняться решением этого вопроса. При наличии в доме в среднем 32-х квартир жильцам необходимо сложиться примерно по 600 рублей.

Тем же, кто по старой памяти будет продолжать парковаться на газонах и вдоль улиц, участники пресс-конференции напомнили об эвакуаторах.

- Только за семь месяцев текущего года в Уфе было выявлено более 8000 нарушений правил парковки, при этом 3800 автомобилей были эвакуированы, в бюджет города поступило около 10 млн рублей в виде штрафов за подобные нарушения, - уведомил врио заместителя начальника УГИБДД МВД по РБ Расим Хасанов.

Первое время после старта проекта будет волна негатива со стороны автомобилистов, к этому чиновники и потенциальный оператор морально готовы. Мнения жителей города разделились. Но нельзя не отметить и тот факт, что уже сейчас в соцсетях звучат мнения в поддержку платного парковочного будущего.

- Я - за платные парковки в центре. Потому что как-то надо наводить порядок в этой сфере, в городе не протолкнуться. И да, я вношу свой вклад в это как могу - не беру машину каждый день без особой нужды, а могла бы. Это, в конце концов, очень удобно, быстро, комфортно, но меня мучает совесть за то, что я везу себя одну в автомобиле, занимая место на дороге, отравляя воздух выхлопными газами, тратя свои деньги на бензин и увеличивая износ машины, - считает главный редактор издания «Деловые новости РБК-Уфа и СМИ Башкирии» Рушана Ибраева.

- Лучшая новость о городской инфраструктуре за год или даже несколько лет, - считает общественник, активист велосипедного движения в Уфе Станислав Сырыгин. - Введение платного паркинга - это не запрет личного автотранспорта, чтобы можно было говорить, что его нельзя вводить до создания более функциональной альтернативы. Это мера регулирования ввиду превышения спроса над предложением. По сути просто наведение порядка. Это должно стать первым, но далеко не единственным шагом в преобразовании транспортной инфраструктуры города.

Поэтому мэрия и потенциальный оператор намерены максимум внимания уделить информированию горожан об особенностях проекта. Ну, а если кто что не поймет, то, как говорится, виноват уже будет сам.

Поначалу на парковках будут работать волонтеры, которые будут объяснять правила оплаты и консультировать автовладельцев по всем вопросам. Волонтеры будут также следить и за тем, чтобы автомобилисты не уезжали без оплаты и не прятали госномера от камер фиксации. Если же кто-то уже собрался закрывать госномера, допустим, листком бумаги, на такого ловкача есть современные технологии.

По словам Марата Батталова, рассматривается возможность оснащения парковок особыми камерами, которые будут фиксировать госномера сразу после прибытия автомобиля на парковку при их повороте. После этого маскировать номера бумагой будет уже бесполезно, нарушителям все равно потом придут по почте постановления о штрафах.

По городу будут курсировать автомобили службы контроля, которые будут следить за теми, кто игнорирует установленные правила.

- Хаос на центральных улицах Уфы будет искоренен, - уверенно заявили участники пресс-конференции.

Тем не менее у журналистов, как и у остальных уфимцев, еще осталось к ним очень много вопросов, которые потребуют ответов в самое ближайшее время.

Главной интригой оказался вопрос о том, как будут парковаться сами чиновники - например, на той же Советской площади. Однозначного ответа на него участники пресс-конференции не дали. При этом, как стало известно Медиакорсети от осведомленного источника, позиция главы города Ирека Ялалова по данному вопросу следующая: чиновники должны парковаться на общих основаниях, как и остальные горожане, они смогут приобретать парковочные карты (годовые, квартальные, ежемесячные) со скидкой 30%. Будут ли власти города последовательны в этом вопросе, видимо, станет понятно в ближайшее время.