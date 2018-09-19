В Уфе мужчина открутил зеркала иномарки в знак протеста против парковки
19 сентября, 15:55ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Ущерб владелице иномарки возмещен полностью.
Накануне, 18 сентября, около 22.30 уфимка вернулась с работы и припарковала свой «Toyota Camry» во дворе, что не понравилось другому жильцу, который подошел к иномарке, сорвал с нее оба боковых зеркала заднего вида и выбросил в урну, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Утром хозяйка, обнаружив надругательство над своей машиной, вызвала полицию. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого, который сознался в содеянном и попытался вернуть запчасти. Однако их в урне уже не было, и мужчина возместил потерпевшей причиненный ущерб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Недовольный парковкой мужчина может лишиться свободы сроком до пяти лет.
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