На проект «Башкортостан новогодний, удивительный» выделят три миллиона
Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму выберет компанию, которая займется подготовкой и проведения проекта «Башкортостан удивительный, новогодний», следует из информации на официальном сайте госзакупок.
Победителю предстоит разработать 3-х часовой тематический экскурсионный маршрут по Уфе, который должен включать посещение памятника Салавату Юлаеву, Конгресс-холла, Телецентра, сада Салавата Юлаева, Софьюшкиной аллеи, Первой соборной мечети памятника Мустаю Кариму, Монумента дружбы, ВДНХ, парка лесоводов Башкирии, ипподрома Акбузат, Русского драматического театра, площади Ленина, Госцирка, Дворца спорта, Проспекта Октября, Уфы-Арена, Молодежного театра, храма Рождества Пресвятой Богородицы, Гостиного двора, Национального государственного музея, и включать элементы викторины для участников маршрута.
Также ему необходимо будет предоставить автобусы вместимостью 25 человек и обеспечить их бесперебойную работу с 30 декабря по 8 января. В документации оговаривается, что автобус должен быть красочно оформлен в соответствии с брендбуком проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2018» и отличаться на улицах города дизайном, яркостью.
Также в обязанности победителя торгов войдет разработка театрализованного представления Деда Мороза и его реализация на территории Центральной гостевой юрты Деда Мороза на территории этнодеревни «Парк Ватан» с 28 декабря по 8 января. Также новогодние представления должны проходить и на территории региональных гостевых юрт Деда Мороза в Бирском, Белорецком, Туймазинском районах республики и городе Стерлитамак.
На эти цели будет выделено из бюджета республики 2,67 млн руб. Аукцион назначен на 15 ноября.
Кроме того, 130 тыс. руб. будет выделено автономной некоммерческой организации создания дискуссионных площадок в целях содействия развитию РБ «Дипломат», которая займется продвижением этого проекта в интернете и 220 тыс. руб. ООО «Регион-информ» на производство печатной продукции к этому проекту.