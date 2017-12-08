На проект «Башкортостан новогодний, удивительный» выделят три миллиона

Деньги найдут в бюджете республики.

Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму выберет компанию, которая займется подготовкой и проведения проекта «Башкортостан удивительный, новогодний», следует из информации на официальном сайте госзакупок.

Победителю предстоит разработать 3-х часовой тематический экскурсионный маршрут по Уфе, который должен включать посещение памятника Салавату Юлаеву, Конгресс-холла, Телецентра, сада Салавата Юлаева, Софьюшкиной аллеи, Первой соборной мечети памятника Мустаю Кариму, Монумента дружбы, ВДНХ, парка лесоводов Башкирии, ипподрома Акбузат, Русского драматического театра, площади Ленина, Госцирка, Дворца спорта, Проспекта Октября, Уфы-Арена, Молодежного театра, храма Рождества Пресвятой Богородицы, Гостиного двора, Национального государственного музея, и включать элементы викторины для участников маршрута.

Также ему необходимо будет предоставить автобусы вместимостью 25 человек и обеспечить их бесперебойную работу с 30 декабря по 8 января. В документации оговаривается, что автобус должен быть красочно оформлен в соответствии с брендбуком проекта «Башкортостан новогодний, удивительный 2018» и отличаться на улицах города дизайном, яркостью.

Также в обязанности победителя торгов войдет разработка театрализованного представления Деда Мороза и его реализация на территории Центральной гостевой юрты Деда Мороза на территории этнодеревни «Парк Ватан» с 28 декабря по 8 января. Также новогодние представления должны проходить и на территории региональных гостевых юрт Деда Мороза в Бирском, Белорецком, Туймазинском районах республики и городе Стерлитамак.

На эти цели будет выделено из бюджета республики 2,67 млн руб. Аукцион назначен на 15 ноября.