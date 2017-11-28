В некоторых городах России празднование Нового года пройдет без Деда Мороза

Как пишет издание Dni.ru, последнего участника запретили приглашать из-за активной борьбы с коррупцией и позиции психологов.
Такое нововведение уже приняли в детских садах Кирова, Самары, Новосибирска и Казани. Например, в Кирове это было сделано местными властями с целью упорядочения работы артистов и избегания ненужных поборов.
Чиновники Кирова считают, что в случае утренников актеры и фотографы пользуются муниципальной площадкой, но ничего не платят за это. Власти решили бороться с этой несправедливостью.
Теперь работа новогодних артистов будет квалифицироваться как организация массовых мероприятий. Понадобится получить разрешение родительского комитета для того, чтобы пригласить Деда Мороза на праздник.
Помимо этого, артисту потребуется перечислить детскому учреждению сумму в размере 400 рублей за группу. В Казани такой запрет чиновники объясняют борьбой с коррупцией.
Чиновники считают, что сказочного персонажа на утренниках могут играть лишь родители воспитанников детских садов. Но для этого им потребуется медицинская книжка и справка об отсутствии судимости.
В Новосибирске такое решение приняли на основании мнения психологов. Глава местного департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анна Терешкова уверена, что маленьким детям образ Деда Мороза непонятен. Она сказала, что психологи разрешают в младшей группе выступать только Снегурочке. Однако, специалисты уверены, что лучше не приглашать и этого персонажа.