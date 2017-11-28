В некоторых городах России празднование Нового года пройдет без Деда Мороза

В ряде городов России новогодние утренники в детских садах в этом году пройдут только с выступлением Снегурочки, без участия Деда Мороза.

Как пишет издание Dni.ru, последнего участника запретили приглашать из-за активной борьбы с коррупцией и позиции психологов.

Такое нововведение уже приняли в детских садах Кирова, Самары, Новосибирска и Казани. Например, в Кирове это было сделано местными властями с целью упорядочения работы артистов и избегания ненужных поборов.

Чиновники Кирова считают, что в случае утренников актеры и фотографы пользуются муниципальной площадкой, но ничего не платят за это. Власти решили бороться с этой несправедливостью.

Теперь работа новогодних артистов будет квалифицироваться как организация массовых мероприятий. Понадобится получить разрешение родительского комитета для того, чтобы пригласить Деда Мороза на праздник.

Помимо этого, артисту потребуется перечислить детскому учреждению сумму в размере 400 рублей за группу. В Казани такой запрет чиновники объясняют борьбой с коррупцией.

Чиновники считают, что сказочного персонажа на утренниках могут играть лишь родители воспитанников детских садов. Но для этого им потребуется медицинская книжка и справка об отсутствии судимости.