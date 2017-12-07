В Башкирии на Центральную юрту Деда Мороза потратят почти два миллиона

Деньги выделят из бюджета республики.

Госкомитет Башкирии по предпринимательству и туризму объявил тендер, где отберет оформителя центральной гостевой юрты Деда Мороза, которая разместится на площади Салавата Юлаева в Уфе.

Победитель должен предоставить в аренду (включая монтаж и демонтаж) 10 3D световых фигур высотой не менее 1,5 и шириной не менее 1,2 м для оформления территории гостевой юрты.

В документации оговаривается, что стилистика фигур должна отражать общую стилистику проекта «Башкортостан удивительный, новогодний». Фигуры – это сказочные персонажи, лесные жители, растения и цветы. Общая композиция должна образовывать пейзаж сказочного леса.

Исполнитель должен подключать световые фигуры к электрическим сетям с целью их бесперебойного функционирования с 18.00 до 00 ежедневно с 28 декабря до 8 января.

Начальная цена контракта – 1,75 млн руб. Средства будут выделены из бюджета республики.